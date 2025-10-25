Mikael Neville Anderon var á skotskónum hjá Djurgården sem vann stórsigur á Värnamo í sænsku úrvalsdeildinni í dag. Það gekk hins vegar ekki jafn vel hjá Þóri Jóhanni Helgasyni á Ítalíu.
Mikael Neville eiga í harðri baráttu um sæti í Evrópu og þurftu nauðsynlega á sigri að halda gegn Värnamo sem er fallið niður í næst efstu deild.
Á 16. mínútu kom Mikael Neville heimamönnum í forystu þegar hann vann boltann af varnarmanni Värnamo og kláraði frábærlega framhjá markmanni gestanna. Djurgården komst í 2-0 fyrir hlé og kláraði svo leikinn í byrjun þess síðari með tveimur mörkum á 50. og 51. mínútu.
1-0 Djurgården! Mikael Anderson slår till mot IFK Värnamo 🔵 📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/5jTdqWhM11— Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) October 25, 2025
Gestirnir minnkuðu muninn í 4-2 en það voru heimamenn sem áttu síðasta orðið með tveimur mörkum undir lokin. Lokatölur 6-2 og Djurgården er nú þremur stigum á eftir GAIS sem situr í 3. sæti en þrjú efstu liðin fara í Evrópukeppni. Djurgården hefur leikið einum leik fleira en flest önnur lið.
Á Ítalíu var Þórir Jóhann Helgason í byrjunarliði Lecce sem tapaði 3-1 gegn Udinese. Þórir Jóhann var tekinn af velli í hálfleik í stöðunni 2-0.