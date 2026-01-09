Solskjær hittir forráðamenn Man. Utd Sindri Sverrisson skrifar 9. janúar 2026 23:00 Ole Gunnar Solskjær verður alltaf goðsögn hjá Manchester United eftir feril sinn sem leikmaður. Nú gæti hann verið að taka við liðinu í annað sinn á þjálfaraferlinum. Getty/Rasid Necati Aslim Manchester United færist sífellt nær því að ráða nýjan aðalþjálfara til bráðabirgða eftir að Rúben Amorim var rekinn á mánudaginn. Ole Gunnar Solskjær mun hitta forráðamenn félagsins á morgun og funda með þeim. Enskir fjölmiðlar, þar á meðal BBC, fjalla um þetta og segja að eigendur United rói að því öllum árum að ráða inn nýjan mann tímanlega fyrir Manchester-slaginn sem fram fer í hádeginu á laugardag eftir rúma viku. Darren Fletcher stýrði United í 2-2 jafnteflinu við Burnley á miðvikudaginn og verður við stjórnvölinn á sunnudag í bikarleiknum gegn Brighton. Að því loknu gæti Solskjær mögulega tekið við en það er spurning hvort fundurinn á morgun ráði einhverju um það. Samkvæmt BBC hafa forráðamenn United þegar fundað með Michael Carrick og samkvæmt heimildamönnum miðilsins innan félagsins er hugmyndin ekki sú að þeir stýri liðinu saman, þó að þeir hafi starfað saman eftir að Jose Mourinho var rekinn frá United árið 2018. Ole Gunnar Solskjær og Michael Carrick íbyggnir á svip á þeim tíma sem þeir stýrðu United eftir brottrekstur Jose Mourinho.Getty/Matthew Peters Þegar Solskjær tók síðast við til bráðabirgða fékk hann langtímasamning í mars 2019, eftir að hafa skilað góðum úrslitum, en var svo rekinn í nóvember 2021. Hann stýrði síðast Besiktas í Tyrklandi en var rekinn þaðan í ágúst eftir töp í umspili um sæti í bæði Evrópudeildinni og svo í Sambandsdeildinni. Fletcher segist ekki vita hvað taki við Fletcher sagði fyrr í dag að ekkert hefði verið rætt um hvað tæki við hjá honum eftir bikarleikinn á sunnudaginn. Hann hefur verið þjálfari U18-liðs United og gæti mögulega snúið aftur í það starf. „Það hefur ekkert verið rætt eða spáð í mína framtíð,“ sagði Fletcher og kvaðst hafa fengið fullt traust til að taka sínar ákvarðanir varðandi leikina tvo sem hann er við stjórnvölinn. BBC segir hann hafa heillað háttsetta menn hjá United með framgöngu sinni í vikunni og því hvernig hann hefur höndlað utanaðkomandi pressuna sem fylgir starfinu. Enski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Slóvenía 32-26 | Frábær fyrri hálfleikur gegn Slóvenum Handbolti Sjáðu lætin í lokin: „Þetta var algjörlega til skammar“ Enski boltinn Kom á óvart að Hilmar væri á lausu: „Settum upp liðið í kringum hann“ Körfubolti „Ísland hafi aldrei átt jafn góða möguleika á að komast í undanúrslit“ Handbolti „Skita“ olli því að leikmaður Tindastóls varð eins og Tom Hanks í The Terminal Körfubolti Uppgjörið: Álftanes - Þór Þ. 97-75| Álftnesingar sigldu fram úr í lokin Körfubolti Hafa bara rifist á vellinum en ætla að búa saman Fótbolti Amanda mætt aftur „heim“ Fótbolti Ríkjandi meistarar Frakka bíða strákanna okkar Handbolti Jóhann í leyfi frá þjálfun Grindavíkurliðsins Körfubolti Fleiri fréttir Solskjær hittir forráðamenn Man. Utd Hollywood-endir þegar Forest féll úr bikarnum Tottenham fær brasilískan bakvörð Dómarar lyfjaprófaðir vegna kókaínneyslu Coote Saka skrifar undir nýjan langtímasamning við Arsenal „Við erum aðhlátursefni,“ segja stuðningsmenn Man Utd Bað Liverpool-leikmanninn afsökunar Semenyo tekur treyjunúmer Yaya Touré Svona var stórleikurinn: Átti Liverpool að fá víti? „Gabi vildi ekki gera honum neitt slæmt“ Sjáðu lætin í lokin: „Þetta var algjörlega til skammar“ Arsenal með sex stiga forskot eftir blautan slag Lið Arsenal og Liverpool: Enginn Ekitike í stórleiknum Kudus bætir gráu ofan á svart Fyrirliði Tottenham virtist ásaka stjórnendur félagsins um lygar Vandræðalegt víti: „Hvað var þetta?“ Sakfelldur fyrir að framleiða barnaníðsefni en fer ekki í fangelsi „Við erum meistarar, ekki þeir“ Hversu lengi þolir Liverpool-fólk þennan hundleiðinlega fótbolta? Tækifæri fyrir Fanneyju eftir að Häcken lánaði markvörðinn til Liverpool Sagði að það hefði verið heimskulegt hjá sér að drekka úr Arsenal-bolla Sjáðu rauðu spjöld Everton: Einn fyrir hártog en hinn fyrir klapp Sjáðu sögulega seint sigurmark og Manchester-liðin missa frá sér sigra Manchester United bað Fletcher um að stýra liðinu í bikarnum Guardiola pirraður: „Við vorum frábærir í vörn og sókn“ Magnaður sigur Newcastle eftir tvö í uppbótartíma Tvenna frá Sesko dugði United skammt Kvaddi með fullkomnum hætti og kvalir Spurs halda áfram Nýi stjórinn sá tíu Chelsea-menn tapa Mitoma bætti hag Arsenal á toppnum Sjá meira