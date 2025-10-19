Fótbolti

„Að tapa fjórum leikjum í röð hefur án vafa á­hrif á liðið“

Siggeir Ævarsson skrifar
Arne Slot hefur um margt að hugsa þessa dagana
Arne Slot hefur um margt að hugsa þessa dagana EPA/ERDEM SAHIN

Liverpool tapaði sínum fjórða leik í röð í dag þegar liðið tók á móti Manchester United í ensku úrvalsdeildinni. Arne Slot, stjóri liðsins, viðurkennir að gengi liðsins valdi honum áhyggjum.

„Það er alltaf erfitt að spila á móti liði sem verst í lágblokkinni og spilar boltanum aðallega fram með löngum sendingum. Enn erfiðara ef þú lendir 1-0 undir eftir eina mínútu á meðan okkar leikmaður liggur eftir á vellinum. Ef þú hefðir sagt mér fyrir leikinn að á móti liði sem verst svona að við myndum skapa okkur jafn mörg færi og við gerðum hefði ég ekki reiknað með að tapa þessum leik.“

Slot var ekki spurður hvort það væri komin upp krísa hjá Liverpool, sem er kannski of snemmt, en var engu að síður spurður hvort hann hefði áhyggjur sem hann tók heilshugar undir.

„Auðvitað hef ég áhyggjur. Ef þú tapar fjórum í röð verður þú að hafa áhyggjur. En við vitum hvernig fótboltinn ef. Ef við höldum áfram að spila svona þá eigum við góða möguleika á að vinna leiki og ef við gerum suma hluti aðeins betur eigum við enn betri möguleika.“

Hann fór síðan aðeins yfir þessa hluti og hvernig Liverpool væri að skapa sér fjölda færa í hverjum leik, liðið þyrfti bara að klára þessi færi en endaði á að segja:

„Að tapa fjórum leikjum í röð hefur án vafa áhrif á liðið.“

Viðtalið við Slot í heild má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.

Klippa: Arne Slot eftir leikinn gegn United
Enski boltinn Fótbolti

Tengdar fréttir

Dramatískur endurkomusigur United

Manchester United vann frækinn 1-2 sigur á Liverpool nú rétt í þessu en þetta var fyrsti sigur United á Anfield síðan í ágúst 2022. Þetta var jafnframt í fyrsta sinn síðan elstu menn muna sem United nær að tengja saman tvo sigra í deildinni.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið