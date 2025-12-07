Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Valur Páll Eiríksson skrifar 7. desember 2025 16:33 Alex Neil, þjálfari Millwall, er til vinstri og Gerhard Struber, stjóri Bristol City, til hægri. Jason Knight, fyrirliði Bristol, stuggaði við Neil og út brutust heljarinnar slagsmál. Mynd/X Upp úr sauð eftir leik Bristol City og Millwall í ensku B-deildinni í gær. Ósætti var milli þjálfara liðanna og úr urðu slagsmál milli leikmanna og starfsfólks. Millwall vann 1-0 eftir mikinn hitaleik í Bristol. Þjálfarar liðanna benda hvor á annan varðandi uppsprettu látanna sem urðu eftir rifrildi milli þeirra í leikslok. Alex Neil, þjálfari Millwall, segir Gerhard Struber, þjálfara Bristol, hafa neitað að taka í hönd sína eftir lokaflautið en sá síðarnefndi kveðst hafa boðist til handabands án viðbragða frá Neil. Bristol City and Millwall broke out in a mass brawl at the end of the Lions' 1-0 win these evening 🫣 pic.twitter.com/wmElTrhTMU— Sky Sports Football (@SkyFootball) December 6, 2025 Neil sagði: „Ég skal segja ykkur nákvæmlega hvað gerðist. Ég reyndi að taka í höndina á þjálfara þeirra og hann dró höndina að sér, sem mér þóttu vonbrigði. Ég lét þau vonbrigði í ljós og áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt,“ „Óháð úrslitum, þá tek ég ávallt í hönd þjálfara andstæðinganna og það var það sama í dag. Svo ég tek enga ábyrgð á því sem gerðist.“ Struber hélt því fram: „Til að vera alveg skýr, þá reyndi ég tvisvar að taka í hönd hans og ég vona að það séu til myndir sem sanna það,“ „Það sem gerðist leit ekki vel út og við berum öll ábyrgð í þeirri stöðu, en tilfinningarnar eru miklar í lok leiks eins og þessa.“ Mikil og fjölmenn slagsmál brutust út við hliðarlínunni þar sem högg flugu og menn hrundu til jarðar. Töluverðan tíma tók að ná mönnum niður. Myndskeið af atvikinu og slagsmálunum má sjá að ofan. Enski boltinn Mest lesið Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Enski boltinn Skýtur á Salah: „Lætur þetta allt snúast um sig“ Enski boltinn Lando Norris er Formúlu 1 heimsmeistari í fyrsta sinn Formúla 1 „Ég sem faðir er ekkert eðlilega stoltur af honum“ Fótbolti Kominn með nóg og vill fara frá United Enski boltinn Svona verða Norris, Verstappen eða Piastri heimsmeistarar í dag Formúla 1 Sprengja frá Salah: Gerður að blóraböggli og brostið samband við Slot Enski boltinn Útilokar ekki að koma heim Fótbolti Klökkur Norris: „Ég er ekki að gráta“ Formúla 1 Fyrrum eigandi Liverpool látinn Enski boltinn Fleiri fréttir Hópslagsmál á vellinum: „Áður en ég vissi af flugu hnefar út um allt“ Hömrunum heitt í hamsi eftir dramatík Owen um Salah: „Skil hvernig þér líður“ Karólína lagði upp en Hlín meiddist Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Kominn með nóg og vill fara frá United Fyrrum eigandi Liverpool látinn Skýtur á Salah: „Lætur þetta allt snúast um sig“ Sjáðu mörkin: Guimaraes beint úr horni, dramatík hjá Liverpool og öll hin Sprengja frá Salah: Gerður að blóraböggli og brostið samband við Slot „Erfitt þegar þú færð á þig mörk án þess að fá á þig færi“ Hádramatík í sex marka leik Aftur aflýst hjá Andra vegna bleytu Everton í fimmta sæti og langþráður sigur Spurs Varnarmenn City í stuði og aðeins tvö stig í Arsenal Þriðji í röð án sigurs hjá Chelsea Salah enn á bekknum Hádramatík í lokin á Villa Park Hagaði sér eins og MMA-bardagahetja í fótboltaleik Hislop með krabbamein Van Dijk um bekkjarsetu Salah: „Allir þurfa að standa sig“ Hvað þarf Chiesa eiginlega að gera til að fá fleiri mínútur hjá Liverpool? Sjáðu öll atvikin og ástæðu þess að baulað var á Old Trafford „Okkur sjálfum að kenna“ United missti frá sér sigurinn í lokin Liverpool minnist Diogo Jota með tilfinningaþrungnum hætti „Eina leiðin til að lifa af“ Sjáðu brot af því besta frá öllum í hundrað marka klúbbnum Þegar Ronaldo tætti West Ham í sig Sjáðu mörkin: Það fyrsta tekið af Wirtz, Merino heitur og Leeds vann Chelsea Sjá meira