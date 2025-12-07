Karólína lagði upp en Hlín meiddist Valur Páll Eiríksson skrifar 7. desember 2025 14:31 Hlín spilaði 35 mínútur í dag. Stuart Leggett/MI News/NurPhoto via Getty Images Hlín Eiríksdóttir fór meidd af velli í 3-0 tapi Leicester City fyrir Manchester City í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Hlín var í byrjunarliði Leicester er Manchester City var í heimsókn í dag en fór meidd af velli eftir rúmlega hálftíma leik. Þá var staðan 0-0 og markalaust var allt fram á 74. mínútu þegar jamaíska markadrottningin Khadija Shaw kom City yfir. Shaw skoraði öðru sinni á 83. mínútu og brasilíski kantmaðurinn Kerolin skoraði þriðja mark City í uppbótartíma. City vann 3-0 sigur og er á toppi deildarinnar með 27 stig eftir tíu leiki. Chelsea er með 21 stig í öðru sæti en á leik inni. Leicester er í níunda sæti af tólf liðum, með sex stig, fjórum fyrir ofan botnlið Liverpool. Karólína lagði upp í stórsigri.Antonino Lagana - Inter/Inter via Getty Images Á Ítalíu vann Inter 5-0 sigur á Genoa í ítölsku úrvalsdeildinni. Cecilía Rán Rúnarsdóttir varði mark Inter og hélt hreinu og stalla hennar Karólína Lea Vilhjálmsdóttir lagði upp eitt marka Inter. Í Þýskalandi spilaði Jón Dagur Þorsteinsson síðustu tíu mínúturnar með Herthu Berlín í 2-0 tapi fyrir Magdeburg á heimavelli. Þar með lauk heljarinnar sigurgöngu Herthu en liðið er með 26 stig í 7. sæti í jafnri deildinni. Aðeins þrjú stig eru upp í 3. sætið sem er umspilssæti um sæti í efstu deild. Enski boltinn Mest lesið Skýtur á Salah: „Lætur þetta allt snúast um sig“ Enski boltinn Lando Norris er Formúlu 1 heimsmeistari í fyrsta sinn Formúla 1 „Ég sem faðir er ekkert eðlilega stoltur af honum“ Fótbolti Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Enski boltinn Kominn með nóg og vill fara frá United Enski boltinn Svona verða Norris, Verstappen eða Piastri heimsmeistarar í dag Formúla 1 Sprengja frá Salah: Gerður að blóraböggli og brostið samband við Slot Enski boltinn Útilokar ekki að koma heim Fótbolti Fyrrum eigandi Liverpool látinn Enski boltinn Alexander vann úrvalsdeildina: „Ég stefni á Ally Pally! Ég er ekki búinn hérna“ Sport Fleiri fréttir Karólína lagði upp en Hlín meiddist Íslenskir Púlarar í sárum: „Takk fyrir allt Mósi minn“ Kominn með nóg og vill fara frá United Fyrrum eigandi Liverpool látinn Skýtur á Salah: „Lætur þetta allt snúast um sig“ Sjáðu mörkin: Guimaraes beint úr horni, dramatík hjá Liverpool og öll hin Sprengja frá Salah: Gerður að blóraböggli og brostið samband við Slot „Erfitt þegar þú færð á þig mörk án þess að fá á þig færi“ Hádramatík í sex marka leik Aftur aflýst hjá Andra vegna bleytu Everton í fimmta sæti og langþráður sigur Spurs Varnarmenn City í stuði og aðeins tvö stig í Arsenal Þriðji í röð án sigurs hjá Chelsea Salah enn á bekknum Hádramatík í lokin á Villa Park Hagaði sér eins og MMA-bardagahetja í fótboltaleik Hislop með krabbamein Van Dijk um bekkjarsetu Salah: „Allir þurfa að standa sig“ Hvað þarf Chiesa eiginlega að gera til að fá fleiri mínútur hjá Liverpool? Sjáðu öll atvikin og ástæðu þess að baulað var á Old Trafford „Okkur sjálfum að kenna“ United missti frá sér sigurinn í lokin Liverpool minnist Diogo Jota með tilfinningaþrungnum hætti „Eina leiðin til að lifa af“ Sjáðu brot af því besta frá öllum í hundrað marka klúbbnum Þegar Ronaldo tætti West Ham í sig Sjáðu mörkin: Það fyrsta tekið af Wirtz, Merino heitur og Leeds vann Chelsea Andri Lucas búinn að skora meira en pabbi sinn Klæðnaður Mo Salah á bekknum vakti athygli „Ég er mjög stoltur af mínum leikmönnum“ Sjá meira