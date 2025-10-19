Dramatískur endurkomusigur United

Manchester United vann frækinn 1-2 sigur á Liverpool nú rétt í þessu en þetta var fyrsti sigur United á Anfield síðan í ágúst 2022. Þetta var jafnframt í fyrsta sinn síðan elstu menn muna sem United nær að tengja saman tvo sigra í deildinni.
Þrátt fyrir fjörugan leik létu mörkin standa á sér. Bryan Mbeumo skoraði fyrsta mark leiksins strax á 2. mínútu. Bæði lið fengu fín færi í fyrri hálfleik en markmenn beggja liða vel á verði og staðan 0-1 í hálfleik.
Liverpool var mun beittara liðið í seinni hálfleik og skapaði sér góð færi. Lammers var aftur á móti vel á verði í marki United og virkaði afar öruggur í öllum sínum aðgerðum. Að sama skapi voru sóknarmenn Liverpool ekki nógu einbeittir og settu boltann ítrekað framhjá úr góðum færum.
United menn voru að verjast vel og skapaðist sjaldan algjör glundroði í teignum en sóknarleikur Liverpool skilaði árangri á 78. mínútu þegar Cody Gakpo jafnaði metin með góðri afgreiðslu í teignum.
Liverpool hélt áfram að sækja og reyndi að sækja til sigurs. Pressan upp við mark United var mikil en gestirnir lögðu ekki árar í bát og á 84. mínútu fékk United hornspyrnu sem Bruno tók. Boltinn barst á Mbeumo sem átti hörkuskot en af varnarmanni og aftur setti Bruno boltann fyrir og í þetta skiptið beint á kollinn á Harry Maguire sem skallaði boltann af öryggi í markið.
Niðurstaðan 1-2 sigur United sem má kallast nokkuð sanngjarn. Liðið varðist afar vel og brotnaði ekki undan sóknaraðgerðum Liverpool, sem að sama skapi hefðu getað verið beittari, enda uppskeran aðeins eitt mark.
Með sigrinum færist United upp í 9. sæti með 13 stig og er aðeins tveimur stigum á eftir Liverpool sem er í 3. sæti.