Lífið

Gugga lét Gauta heyra það fyrir hæð hans

Stefán Árni Pálsson skrifar
Gugga í gúmmíbát fór á kostum í síðasta þætti.
Í síðasta þætti af Bannað að hlæja mættu þau Gunna Dís, Andri Freyr, Helgi Seljan, Gugga í gúmmíbát og Gauti Þeyr.

Matarboð sem átti eftir að reynast erfitt fyrir marga, sérstaklega að halda niðri í sér hlátrinum.

Gugga fór á kostum í þættinum og lét Gauta reglulega heyra það í þættinum, fyrir það eitt að vera nokkuð lágvaxinn.

Hér að neðan má sjá brot úr síðasta þætti en hægt er að sjá alla þættina á Sýn+.

Klippa: Gugga lét Gauta heyra það fyrir hæð sína


