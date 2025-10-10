Ný upplifun fyrir strákana: „Líklega legið þungt á þeim“ Valur Páll Eiríksson skrifar 10. október 2025 13:02 Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, fagnar því að fullur völlur taki við strákunum í kvöld sem er eitthvað sem margir hverjir í landsliðinu hafi ekki fengið að venjast. Vísir/Getty Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karla í fótbolta, segir sína menn vel undirbúna fyrir verkefni kvöldsins er Ísland mætir Úkraínu í mikilvægum leik í undankeppni HM. Uppselt er á völlinn og vera má að meðbyrinn með liðinu skipti sköpum. Ísland og Úkraína mætast klukkan 18:45 í kvöld. Leikurinn er sýndur beint á Sýn Sport í opinni dagskrá og hefst útsending klukkan 18:00. Ísland hóf undankeppnina vel, með 5-0 sigri á Aserum hér heima og fylgdi því eftir með naumu 2-1 tapi fyrir Frökkum þar sem strákarnir hefðu að líkindum náð í stig ef ekki hefði verið fyrir inngrip myndbandsdómara á ögurstundu. Úkraína missteig sig gegn Aserbaídsjan á meðan strákarnir voru í París og er Ísland því í lykilstöðu, með þrjú stig í öðru sæti, á meðan Úkraína og Aserar eru með eitt hvort þar fyrir neðan. Arnar segir að strákarnir mæti ferskir til leiks. „Allur undirbúningur hefur gengið rosa vel. Núna er að halda spennustiginu réttu og allt þetta. En samkvæmt minni reynslu gerist það sjálfkrafa ef undirbúningur gengur vel og menn eru ánægðir með leikplanið. Þá fer stressið þó það sé mikilvægt að hafa visst stress til að ná góðum árangri. Við finnum fyrir miklum meðbyr og stemningu. Vonandi náum við að sýna okkar rétta andlit á morgun,“ sagði Arnar í samtali við íþróttadeild í gær. Menn hafi verið skarpir á æfingum í vikunni og komi á tánum inn í leikinn. „Menn eru ferskir og ég held það spili inn í hversu mikil stemning er fyrir þessum leikjum. Við erum komnir núna í bullandi séns að gera góða hluti sem eykur á væntingarnar hjá leikmönnum. Þar af leiðandi verður þetta bara meira gaman,“ segir Arnar. Uppselt á báða leiki Uppselt er á leikinn, sem og á landsleik Íslands og Frakklands á mánudag. Langt er síðan að það seldist upp á leik hjá liðinu, og hvað þá tvo í röð. Einhverjir landsliðsmenn fái því að upplifa það í fyrsta skipti að spila fyrir fullum Laugardalsvelli. „Það hefur líklega legið smá þungt á þeim, hafandi alist upp með gullaldarliðinu þar sem er oft uppselt á leiki, að þegar þeir mæta í landsliðið nennir enginn að horfa á þá. Það fer bara eftir því hversu mikið skemmtanagildi er inni á velli – sem fær fólk til að raunverulega mæta,“ „Við höfum ekki skilað góðum árangri undanfarin ár. Núna eru komnar væntingar um að betri tíð sé í vænd. Þá flykkist fólk á völlinn og þannig hefur það alltaf verið hjá Íslandi,“ segir Arnar. Viðtalið má sjá í heild að neðan. 