Matti Villa efstur í Víkingsdeildinni í Fantasy en þjálfarinn á botninum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 8. október 2025 13:47 Matthías Vilhjálmsson er besti Fantasy-spilarinn í liði Íslandsmeistara Víkings. vísir/ernir Strákarnir í Fantasýn halda áfram að fara yfir stöðu mála í ýmsum vel völdum einkadeildum í Fantasy. Í síðasta þætti kíktu þeir á Fantasy-deild nýkrýndra Íslandsmeistara Víkings. Aldursforseti liðsins er á toppi deildarinnar en illa gengur hjá þjálfaranum. Víkingur varð Íslandsmeistari í þriðja sinn á síðustu fimm árum og í áttunda sinn alls eftir 2-0 sigur á FH á sunnnudaginn. Núverandi og fyrrverandi leikmenn Víkings eru saman í Fantasy-deild sem Fantasýnar-strákarnir fóru yfir í síðasta þætti. Hægt er að hlusta á þáttinn hér að neðan eða með því að smella hér. Matthías Vilhjálmsson, elsti leikmaður Víkings, er efstur í deild þeirra rauðu og svörtu og í 93. sæti í Sýnar-deildinni þar sem allir íslenskir Fantasy-spilarar eru. Matthías var með Bryan Mbeumo, leikmann Manchester United, sem fyrirliða í síðustu umferð og græddi vel á því. Í 2. sæti í Víkingsdeildinni er Danijel Dejan Djuric sem leikur núna með Istra í Króatíu. Daði Berg Jónsson er svo í 3. sætinu. Davíð einu sinni með þeim bestu Leikmennirnir sem skoruðu mörk Víkings í leiknum gegn FH, Helgi Guðjónsson og Valdimar Þór Ingimundarson, eru svo í 4. og 5. sæti deildarinnar. Aron Elís Þrándarson er sjötti og Davíð Örn Atlason sjöundi. Hann er afar flinkur Fantasy-spilari. „Hann á einn besta árangurinn í sögu því hann var í 21. sæti í heiminum árið 2021," sagði Albert Þór Guðmundsson um Davíð. Öllu verr gengur hjá þjálfara Íslandsmeistaranna, Sölva Geir Ottesen, í Fantasy en hann er neðstur í Víkingsdeildinni. „Er ekki ágætt að hann sé að einbeita sér að þjálfa í raunheimum," sagði Sindri Kamban en Albert benti á að Sölvi hefði ekki stofnað Fantasy-lið fyrr en í 3. umferð ensku úrvalsdeildarinnar. „Það er ekki skrítið að hann sé neðstur. Hann mun sækja á þegar fram líða stundir," sagði Albert. Hægt er að hlusta á alla þætti Fantasýn á tal.is með því að smella hér. Enski boltinn Fantasýn Besta deild karla Víkingur Reykjavík Tengdar fréttir Hvetur fólk til að skipta Gyökeres og Joao Pedro út ef þeir taka ekki vítin Strákarnir í Fantasýn, hlaðvarpi Sýnar um Fantasy leik ensku úrvalsdeildarinnar, svöruðu spurningum hlustenda í síðasta þætti. Nokkrar þeirra sneru að framherjakrísunni í Fantasy. 7. október 2025 11:30