Hjólreiðamaður var fluttur á bráðamóttöku til skoðunar eftir umferðaróhapp þar sem ökumaður bíls ók utan í hann.
Þetta er á meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá fimm í morgun til fimm síðdegis.
Einnig var tilkynnt um slys þar sem hjólreiðamaður og rafhlaupahjólamaður rákust hvor utan í annan. Báðir leituðu til læknis eftir óhappið.
Í dagbókinni kemur einnig fram að Barnavernd hafi óskað eftir aðstoð lögreglu í verslunarmiðstöð í umdæmi lögreglustöðvar eitt sem sinnir verkefnum í miðborginni, Vesturbæ, Hlíðum og á Seltjarnarnesi.