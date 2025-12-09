Innlent

Kynjaskiptir og ilmandi sánuklefar urðu undir í kosningu

Árni Sæberg skrifar
Svona lítur nýja svæðið í Vesturbæjarlauginni út.
Svona lítur nýja svæðið í Vesturbæjarlauginni út.

Niðurstöður íbúasamráðs um gufuböð í Vesturbæjarlaug liggja nú fyrir og í annarri sánunni verður heimilt að tala en ekki í hinni. Þá verður sú síðarnefndari heitari en hin. Ekkert verður af kynjaskiptingu sánanna eða að önnur verði ilmandi en ekki hin.

Í tilkynningu á vef Reykjavíkurborgar segir að við endurbætur á elsta hluta Vesturbæjarlaugar, sem gerðar hafi verið til að bæta aðgengi og öryggi, hafi tækifæri gefist til að hanna nýtt sánasvæði í nánu samtali við notendur. Í vor hafi gestum verið boðið að senda inn hugmyndir og alls hafi 75 tillögur borist. 

Í framhaldinu hafi 618 gestir svarað könnun þar sem eftirfarandi fjórar leiðir voru bornar saman:

  • Önnur sánan þögul, í hinni má tala. 
  • Önnur sánan með ilm, hin án ilms. 
  • Önnur sánan fyrir konur, hin fyrir karla. 
  • Önnur sánan heitari en hin. 

Kynjaskipt fékk bæði flest jákvæð og neikvæð atkvæði

Niðurstöðurnar hafi reynst mjög jafnar, en meirihluti hafi verið fyrir því að önnur sánan væri þögul en í hinni mætti tala og að önnur sánan væri heitari en hin.

„Athygli vekur að sá kostur sem fékk flest jákvæð stig var mismunandi hitastig (1643 stig) og að sá kostur sem fékk fæst stig var ilmurinn (1456 stig). Þá mátti sjá að kynjaskipt sána fékk bæði flest einstök svör sem „best“ og „verst“, sem skýrir jafnar heildarniðurstöður.“

Reykjavíkurborg

Útfærslan sem varð fyrir valinu taki mið af þessum niðurstöðum, það er að þögla sánan verði heitari, en í hinni megi spjalla.

Skýrar óskir um fjölbreytni

Þá segir að þó að ilm- og kynjaskiptar sánur hafi ekki fengið meirihluta í daglegri notkun hafi komið fram skýrar óskir um fjölbreytni. 

Ekki sé útilokað að slík útfærsla fái rými síðar, til dæmis með þemadögum, gusum eða tímabundinni kynjaskiptingu. Áfram verði lögð áhersla á gott samtal við notendur um þróun sánanna.

Sundlaugar og baðlón Reykjavík

Tengdar fréttir

Nýju sánurnar opnaðar á sögulegum degi í Vesturbænum

Nýja sánur verða opnaðar í Vesturbæjarlaug á þriðjudaginn þegar 64 ár verða liðin frá því laugin var opnuð almenningi. Borgarstjóri opnar sánurnar við hátíðlega athöfn og verður ókeypis í laugina um morguninn. Um er að ræða þrjár sánur, ein innrauð og tvær hefðbundnar. 

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið