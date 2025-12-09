Kynjaskiptir og ilmandi sánuklefar urðu undir í kosningu Árni Sæberg skrifar 9. desember 2025 13:08 Svona lítur nýja svæðið í Vesturbæjarlauginni út. Niðurstöður íbúasamráðs um gufuböð í Vesturbæjarlaug liggja nú fyrir og í annarri sánunni verður heimilt að tala en ekki í hinni. Þá verður sú síðarnefndari heitari en hin. Ekkert verður af kynjaskiptingu sánanna eða að önnur verði ilmandi en ekki hin. Í tilkynningu á vef Reykjavíkurborgar segir að við endurbætur á elsta hluta Vesturbæjarlaugar, sem gerðar hafi verið til að bæta aðgengi og öryggi, hafi tækifæri gefist til að hanna nýtt sánasvæði í nánu samtali við notendur. Í vor hafi gestum verið boðið að senda inn hugmyndir og alls hafi 75 tillögur borist. Í framhaldinu hafi 618 gestir svarað könnun þar sem eftirfarandi fjórar leiðir voru bornar saman: Önnur sánan þögul, í hinni má tala. Önnur sánan með ilm, hin án ilms. Önnur sánan fyrir konur, hin fyrir karla. Önnur sánan heitari en hin. Kynjaskipt fékk bæði flest jákvæð og neikvæð atkvæði Niðurstöðurnar hafi reynst mjög jafnar, en meirihluti hafi verið fyrir því að önnur sánan væri þögul en í hinni mætti tala og að önnur sánan væri heitari en hin. „Athygli vekur að sá kostur sem fékk flest jákvæð stig var mismunandi hitastig (1643 stig) og að sá kostur sem fékk fæst stig var ilmurinn (1456 stig). Þá mátti sjá að kynjaskipt sána fékk bæði flest einstök svör sem „best“ og „verst“, sem skýrir jafnar heildarniðurstöður.“ Reykjavíkurborg Útfærslan sem varð fyrir valinu taki mið af þessum niðurstöðum, það er að þögla sánan verði heitari, en í hinni megi spjalla. Skýrar óskir um fjölbreytni Þá segir að þó að ilm- og kynjaskiptar sánur hafi ekki fengið meirihluta í daglegri notkun hafi komið fram skýrar óskir um fjölbreytni. Ekki sé útilokað að slík útfærsla fái rými síðar, til dæmis með þemadögum, gusum eða tímabundinni kynjaskiptingu. Áfram verði lögð áhersla á gott samtal við notendur um þróun sánanna. Sundlaugar og baðlón Reykjavík Tengdar fréttir Nýtt fyrirkomulag í gufunni í Vesturbæjarlaug ótengt kynferðislegri áreitni 24. janúar 2016 09:00 Nýju sánurnar opnaðar á sögulegum degi í Vesturbænum Nýja sánur verða opnaðar í Vesturbæjarlaug á þriðjudaginn þegar 64 ár verða liðin frá því laugin var opnuð almenningi. Borgarstjóri opnar sánurnar við hátíðlega athöfn og verður ókeypis í laugina um morguninn. Um er að ræða þrjár sánur, ein innrauð og tvær hefðbundnar. 28. nóvember 2025 10:19 Mest lesið „Við munum berjast fyrir því til síðasta dags að fá pabba aftur“ Innlent Ungur karlmaður lést í slysinu á Vesturlandsvegi Innlent Sauð upp úr við athugasemd um að vændiskonan væri karl Innlent Krúttlegi jólamarkaðurinn í félagsheimilinu endaði á borði lögreglu Innlent Unglingur réðst ítrekað á strætóbílstjóra í Reykjanesbæ Innlent Komust yfir myndband af slysinu Innlent Gunnar lögmaður: „Ég er rosalega vinsæll á meðal Albananna“ Innlent Fjórir látnir á Tenerife eftir að alda sópaði þeim úr saltvatnslaug Erlent Farþeginn enn í haldi lögreglu Innlent Guðmundur Ingi kominn í veikindaleyfi og á leið í hjartaaðgerð Innlent Fleiri fréttir Skólanefnd Menntaskólans á Egilsstöðum gagnrýnir skort á samráði Kynjaskiptir og ilmandi sánuklefar urðu undir í kosningu Ætla að berja í borðið: „Austurríki er ansi oft búið að heyrast í mín eyru“ Telur rétt að sniðganga Eurovision Komust yfir myndband af slysinu Sauð upp úr við athugasemd um að vændiskonan væri karl Svarar „mannfyrirlitningu“ Össurar sem segir Svandísi skorta kjörþokka Forseti biðst afsökunar og ráðherra vill sniðganga Eurovision Guðmundur Ingi kominn í veikindaleyfi og á leið í hjartaaðgerð Nú mega gæludýr aftur ferðast með eigendum sínum Bað þingheim afsökunar eftir ákall frá stjórnarandstöðu Nýr varaþingmaður stekkur inn í fjarveru Guðmundar Inga Tekur við rekstri Hornbrekku á Ólafsfirði Færslur sem veki reiði séu margfalt áhrifameiri en aðrar Ungur karlmaður lést í slysinu á Vesturlandsvegi Skilur vonbrigðin en hafnar því að hafa tekið óupplýsta ákvörðun Fjögurra og hálfs árs fangelsi fyrir fíkniefnainnflutning Vatnshæðin aðeins lækkað í Skaftá „Við munum berjast fyrir því til síðasta dags að fá pabba aftur“ Borgarsögusafn gagnrýnir rangfærslur varðandi Holtsgötu 10 Krúttlegi jólamarkaðurinn í félagsheimilinu endaði á borði lögreglu Húsbrot og líkamsárás Tæplega tvö hundruð þúsund vottorð gefin út af læknum á ári Langþráð verk í vegagerð bíða fram á næsta áratug Farþeginn enn í haldi lögreglu Unglingur réðst ítrekað á strætóbílstjóra í Reykjanesbæ Slökkvilið kallað út vegna ammoníakleka Ummæli Þórunnar dapurleg Margt sem gildir enn í samstarfi Íslands og Bandaríkjanna Fólk farið að reykja kókaínið Sjá meira