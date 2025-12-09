Háskólanum á Akureyri barst tilkynning í október um lokaðan Snapchat-hóp lögreglunema á öðru ári við skólann, þar sem þeir eiga að hafa dreift óviðeigandi myndum af líkamspörtum bekkjarsystra sinna. Málið er til rannsóknar hjá fagráði háskólans á Akureyri, en embætti Ríkislögreglustjóra bíður niðurstöðu þeirrar vinnu áður en ákvörðun verður tekin um næstu skref.
Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor Háskólans á Akureyri, segir að nafnlaus ábending hafi borist þeim í október síðastliðnum og málið hafi farið í ferli innanhúss í kjölfar þess.
Ábendingin hafi verið eitthvað á þá leið að nemendurnir væru að dreifa myndum af líkamspörtum bekkjarsystranna án þeirra vitundar, og reynt að giska á hver væri á myndinni.
Ekki væri hægt að greina frá því hversu margir nemendur lægju undir grun, og hvort þeir hefðu verið sendir í leyfi á meðan rannsókn stendur yfir.
Málið væri unnið í samstarfi við embætti ríkislögreglustjóra og mennta- og starfsþróunarsetur lögreglunnar.
„Ef rétt reynist er þetta ömurlegt mál. Þetta brýtur gegn reglum skólans að gera þetta, þannig þetta hefur alveg einhverjar afleiðingar. Það eru alveg gerðar ákveðnar kröfur til verðandi lögreglufólks,“ segir Áslaug.
Í svari frá embætti ríkislögreglustjóra til fréttastofu segir að embættið taki öllum svona ábendingum alvarlega.
„Ríkar kröfur eru gerðar á starfsfólk lögreglu sem og starfsnámsnema. Embætti ríkislögreglustjóra áréttar að í lögreglumenntun er lögð rík áhersla á fagmennsku, virðingu, jafnrétti og öruggt námsumhverfi.“
Siðareglur starfsmanna lögreglu taki til allra starfsmanna og starfsnámsnema, og eigi það við um hegðun innan og utan vinnu.
„Í gildandi lögum er kveðið á um að nemar megi ekki hafa sýnt af sér háttsemi sem getur rýrt það traust sem starfsmenn lögreglu verða almennt að njóta og getur það varðað brottvikningu úr starfsnámi lögreglu sem og brot á siðareglum.“
Málið sé í farvegi hjá fagráði háskólans á Akureyri og embættið muni bíða niðurstöðu þeirrar vinnu áður en ákvörðun um næstu skref verður tekin.
