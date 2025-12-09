Töluvert viðbragð vegna neyðarsendis sem fór af stað fyrir slysni Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 9. desember 2025 23:05 Neyðarsendirinn var á svæði Keflavíkurflugvallar. Vísir/Vilhelm Þyrla Landhelgisgæslunnar og björgunarskip voru kölluð út auk lögreglunnar á Suðurnesjum rétt fyrir klukkan tíu þegar tilkynning barst um merki frá neyðarsendi. Merkið reyndist koma frá persónulegum neyðarsendi sem var á svæði Keflavíkurflugvallar en það kviknaði á honum fyrir slysni. Í samtali við fréttastofu segir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, að kafbátaleitarflugvél breska flughersins hafi verið á flugi rétt út af Stafnesi á Reykjanesi þegar merki berst frá neyðarsendi. Eftir að þyrla Landhelgisgæslunnar hafði hringsólað yst á Reykjanesi kom í ljós að merkið kom frá Keflavíkurflugvelli. Um var að ræða persónulegan neyðarsendi sem fór af stað fyrir slysni. Í tilkynngu frá lögreglu var neyðarsendirinn í björgunarvesti sem var á flugvellinum. Þyrlan hringsólaði yfir flugvellinum.ASD-B Exchange „Það gerist stöku sinnum að svona gerist en það þarf alltaf að vera viðbragð til að ganga úr skugga um að allt sé í lagi,“ segir Ásgeir. Hann brýnir að þegar tilkynning berst um slíkt sé alltaf farið af stað í viðbragð en engra var saknað. Erfitt sé að nákvæmlega staðsetja hvaðan slík merki koma. Í tilkynningu frá Lögreglunni á Suðurnesjum segir að með tilkynningu flughersins um neyðarsendinn fylgdi með að þeim fannst þeir sjá eitthvað í sjónum. Áhöfn fór beint í Sandgerði. Mest lesið Gunnar lögmaður: „Ég er rosalega vinsæll á meðal Albananna“ Innlent „Við munum berjast fyrir því til síðasta dags að fá pabba aftur“ Innlent Ungur karlmaður lést í slysinu á Vesturlandsvegi Innlent Mikið viðbragð vegna umferðarslyss Innlent Eldri kona stórslösuð og vitni gefa sig fram Innlent Unglingur réðst ítrekað á strætóbílstjóra í Reykjanesbæ Innlent Sauð upp úr við athugasemd um að vændiskonan væri karl Innlent Komust yfir myndband af slysinu Innlent Ætla að berja í borðið: „Austurríki er ansi oft búið að heyrast í mín eyru“ Innlent Krúttlegi jólamarkaðurinn í félagsheimilinu endaði á borði lögreglu Innlent Fleiri fréttir Ræddu kílómetragjaldið í níu klukkustundir Síðasti loðdýrabóndinn segir Íslendinga verða að vakna Töluvert viðbragð vegna neyðarsendis sem fór af stað fyrir slysni Lagt til að hreindýrakvóti aukist hressilega Heiða þurfi ekki að hafa áhyggjur af óvinsældunum Hyggst reisa nýja flugstöð og festa flugvöllinn í sessi Óvenjumörg alvarleg slys undanfarið Laus úr haldi lögreglu eftir handtöku í tengslum við mannslát Ríkislögreglustjóri tekur Snapchat-mál lögreglunema alvarlega Helmingur borgarbúa óánægður með störf Heiðu Slæm umhirða augnlinsna geti leitt til alvarlegs augnsjúkdóms Of fáir nota endurskinsmerki og síðasta loðdýrabú landsins Fallist á að 1.300 pillur hafi verið til eigin nota Þorbjörg hættir aftur hjá Samtökunum´78 Svaraði fullum hálsi en ekki spurningu um siðareglur Styrkja báðar hliðar í Evrópuumræðunni um tíu milljónir Skólanefnd Menntaskólans á Egilsstöðum gagnrýnir skort á samráði Kynjaskiptir og ilmandi sánuklefar urðu undir í kosningu Ætla að berja í borðið: „Austurríki er ansi oft búið að heyrast í mín eyru“ Telur rétt að sniðganga Eurovision Komust yfir myndband af slysinu Sauð upp úr við athugasemd um að vændiskonan væri karl Svarar „mannfyrirlitningu“ Össurar sem segir Svandísi skorta kjörþokka Forseti biðst afsökunar og ráðherra vill sniðganga Eurovision Guðmundur Ingi kominn í veikindaleyfi og á leið í hjartaaðgerð Nú mega gæludýr aftur ferðast með eigendum sínum Bað þingheim afsökunar eftir ákall frá stjórnarandstöðu Nýr varaþingmaður stekkur inn í fjarveru Guðmundar Inga Tekur við rekstri Hornbrekku á Ólafsfirði Færslur sem veki reiði séu margfalt áhrifameiri en aðrar Sjá meira