Ræddu kílómetragjaldið í níu klukku­stundir

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Fundurinn hófst klukkan hálf ellefu í morgun.
Umræða um frumvarp til laga um kílómetragjald á ökutæki stóð yfir í um níu klukkustundir. Enn voru sautján eftir á mælendaskrá þegar málinu var frestað rétt fyrir miðnætti.

Umræðan um frumvarpið hófst um tíu mínútur í tvö og en honum var slitið rétt fyrir miðnætti. Þingmenn stjórnarandstöðunnar flykktust í ræðustól á þinginu til að tjá sínar skoðanir um frumvarpið sem er nú í annarri umræðu fyrir þingið.

„Það er bara venjulegt fólk sem keyrir bíla. Það var með fullar væntingar um það að það yrðu ekki hækkaðir skattar á þeim, en niðurstaðan er alveg skýr,“ sagði Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins.

„Annað eins samansafn af öfugmælum hef ég ekki heyrt lengi,“ sagði Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, en hún steig í ræðustól á eftir Jóni Gunnarssyni, þingmanni Sjálfstæðisflokksins.

Hún hafnaði því að um stimplipúðavinnu væri að ræða og hvatti Jón til að taka orð sín til baka um að efnahags- og viðskiptanefnd, sem hún fer með formennsku í, hafi ekki unnið störf sín nægilega vel. Í andsvari Jóns tók hann orðin til baka en sagði að enn ættu að taka á stórum málum í frumvarpinu og hvatti efnahags- og viðskiptanefnd til að taka frumvarpið til baka og vinna það betur.

Milljarðar í ríkissjóð

Frumvarpið snýst um kílómetragjald sem setja á faratæki, líkt og fólks- og sendiferðabíla, bifhjól og dráttarvélar. Gjaldið er metið út frá heildarþyngd umrædds ökutækis og raunakstri samkvæmt mæli, en ökutæki undir 3500 kílóum greiða 6,95 krónur fyrir hvern kílómeter. 

Tekið er fram í frumvarpinu að skrá þurfi kílómetrastöðu ökutækisins að minnsta kosti einu sinni á ári en ef sú skráning fer ekki fram á réttum tíma gætu eigendur ökutækisins þurft að greiða vanskráningargjald. Reiknaður verður út áætlaður meðalakstur hvers og greiða eigendur farartækjanna mánaðarlega. 

Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður Framsóknarflokksins, lagði frumvarpið fram þegar hann var innviðaráðherra. Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, hélt áfram með frumvarpið á vorþingi en náði því ekki í gegn svo það var aftur lagt fyrir þingið í haust. Því er nú ætlað að skila 3,3 milljörðum milljarða hagnaði í ríkissjóð.

