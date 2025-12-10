Innlent

Kynna breytta Reykja­víkur­leið eftir ára­mót

Lovísa Arnardóttir skrifar
Líf segir stýrihópinn samstíga. Þau séu enn að fara yfir tillögurnar.
Líf Magneudóttir, formaður stýrihóps um leikskólaleiðina og oddviti Vinstri grænna í Reykjavík, segir stýrihópinn enn að vinna úr umsögnum um Reykjavíkurleiðina svokölluðu. Líf segir hópinn stefna á að kynna breytingar Reykjavíkurleiðinni eftir áramót.

„Við erum búin að vinna töluvert með tillögurnar og þær hafa tekið talsverðum breytingum. Við erum ekki alveg búin að botna þær,“ segir Líf sem vill ekkert segja um innihald breytinganna. 

Hún segir að eftir áramót verði breytingartillögur kynntar fyrir íbúum borgarinnar og auk þess sérstaklega fyrir ýmsum hagsmunahópum. Fjölmörg samtök skiluðu umsögn um málið, bæði hagsmunasamtök og stéttarfélög. 

Harðasta gagnrýnin var ef til vill frá stéttarfélögum og ákveðnum hópum foreldra, einstæðum og einstökum foreldrum. Sem dæmi sagði formaður BSRB tillögurnar vonbrigði. Formaður Eflingar, Félags leikskólakennara og grunnskólakennara fögnuðu aftur á móti tillögunum. Fjallað var um umsagnir í þessari frétt:

„Við kynnum þær fyrir hagsmunahópum í samtali áður en við tökum ákvörðun. Við fengum rosalega harða gagnrýni frá verkalýðsforystunni,“ segir hún.

Líf segist ekkert vilja gefa upp um hvaða breytingar verði gerðar á leiðinni en sagði í viðtali í nóvember að hópurinn væri til dæmis með tekjubil og skráningu á skráningardögum til skoðunar.

Hún segir áskorun að búa til kerfi sem henti öllum en að stýrihópurinn, sem er þverpólitískur, sé samstíga í breytingunum. Hún segir hópinn enn eiga eftir að hittast nokkrum sinnum áður en breytingarnar verða kynntar.

Vilja fækka fáliðunardögum

Tveggja vikna samráði um tillögur um breytta gjaldskrá leikskóla í Reykjavík lauk í október. Alls bárust tæplega tvö hundruð umsagnir frá einstaklingum, stofnunum, samtökum og félögum. Breytingarnar voru kynntar í upphafi október og miða að því að fækka fáliðunardögum í leikskólum og auka fyrirsjáanleika fyrir starfsfólk, foreldra og aðra forráðamenn.

Miklar breytingar eru í tillögunni gerðar á gjaldskrá og kynntir nýir afslættir sem eiga að hvetja foreldra til að stytta dvalartíma barna sinna. Vinnutími starfsfólks á að vera 36 klukkustundir en meðaldvalartími barna er yfir 40 klukkustundir. Breytingunum er ætlað að tryggja að vinnutími starfsfólks verði 38 klukkustundir.

Einstæðir foreldrar með meðallaun sem þurfa meira en átta tíma dvöl barns í leikskóla og þurfa að nota alla skráningardaga leikskóla í Reykjavík geta búist við því að leikskólagjöld þeirra hækki um allt að 185 prósent verði af fyrirhuguðum breytingum á gjaldskrá leikskóla í Reykjavík. Gjöld þeirra sem geta sótt klukkan 14 eða fyrr á föstudögum lækka í nýrri gjaldskrá, stundum verulega.

Fjölmörg samtök skiluðu umsögn um málið en þar má nefna ÖBÍ, W.O.M.E.N – samtök kvenna af erlendum uppruna, Stígamót, Vitund, Kvennaathvarfið, Kvenfélagasamband Íslands, Félag einstakra mæðra, Sósíalistafélag Reykjavíkur, Félag atvinnurekenda og fjölmörg stéttarfélög eins og Efling, VR, BSRB, Flugfreyjufélag Íslands, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og Sjúkraliðafélag Íslands.

