Kynna breytta Reykjavíkurleið eftir áramót Lovísa Arnardóttir skrifar 10. desember 2025 06:30 Líf segir stýrihópinn samstíga. Þau séu enn að fara yfir tillögurnar. Vísir/Sigurjón Líf Magneudóttir, formaður stýrihóps um leikskólaleiðina og oddviti Vinstri grænna í Reykjavík, segir stýrihópinn enn að vinna úr umsögnum um Reykjavíkurleiðina svokölluðu. Líf segir hópinn stefna á að kynna breytingar Reykjavíkurleiðinni eftir áramót. „Við erum búin að vinna töluvert með tillögurnar og þær hafa tekið talsverðum breytingum. Við erum ekki alveg búin að botna þær,“ segir Líf sem vill ekkert segja um innihald breytinganna. Hún segir að eftir áramót verði breytingartillögur kynntar fyrir íbúum borgarinnar og auk þess sérstaklega fyrir ýmsum hagsmunahópum. Fjölmörg samtök skiluðu umsögn um málið, bæði hagsmunasamtök og stéttarfélög. Harðasta gagnrýnin var ef til vill frá stéttarfélögum og ákveðnum hópum foreldra, einstæðum og einstökum foreldrum. Sem dæmi sagði formaður BSRB tillögurnar vonbrigði. Formaður Eflingar, Félags leikskólakennara og grunnskólakennara fögnuðu aftur á móti tillögunum. Fjallað var um umsagnir í þessari frétt: „Við kynnum þær fyrir hagsmunahópum í samtali áður en við tökum ákvörðun. Við fengum rosalega harða gagnrýni frá verkalýðsforystunni,“ segir hún. Líf segist ekkert vilja gefa upp um hvaða breytingar verði gerðar á leiðinni en sagði í viðtali í nóvember að hópurinn væri til dæmis með tekjubil og skráningu á skráningardögum til skoðunar. Hún segir áskorun að búa til kerfi sem henti öllum en að stýrihópurinn, sem er þverpólitískur, sé samstíga í breytingunum. Hún segir hópinn enn eiga eftir að hittast nokkrum sinnum áður en breytingarnar verða kynntar. Vilja fækka fáliðunardögum Tveggja vikna samráði um tillögur um breytta gjaldskrá leikskóla í Reykjavík lauk í október. Alls bárust tæplega tvö hundruð umsagnir frá einstaklingum, stofnunum, samtökum og félögum. Breytingarnar voru kynntar í upphafi október og miða að því að fækka fáliðunardögum í leikskólum og auka fyrirsjáanleika fyrir starfsfólk, foreldra og aðra forráðamenn. Miklar breytingar eru í tillögunni gerðar á gjaldskrá og kynntir nýir afslættir sem eiga að hvetja foreldra til að stytta dvalartíma barna sinna. Vinnutími starfsfólks á að vera 36 klukkustundir en meðaldvalartími barna er yfir 40 klukkustundir. Breytingunum er ætlað að tryggja að vinnutími starfsfólks verði 38 klukkustundir. Einstæðir foreldrar með meðallaun sem þurfa meira en átta tíma dvöl barns í leikskóla og þurfa að nota alla skráningardaga leikskóla í Reykjavík geta búist við því að leikskólagjöld þeirra hækki um allt að 185 prósent verði af fyrirhuguðum breytingum á gjaldskrá leikskóla í Reykjavík. Gjöld þeirra sem geta sótt klukkan 14 eða fyrr á föstudögum lækka í nýrri gjaldskrá, stundum verulega. Fjölmörg samtök skiluðu umsögn um málið en þar má nefna ÖBÍ, W.O.M.E.N – samtök kvenna af erlendum uppruna, Stígamót, Vitund, Kvennaathvarfið, Kvenfélagasamband Íslands, Félag einstakra mæðra, Sósíalistafélag Reykjavíkur, Félag atvinnurekenda og fjölmörg stéttarfélög eins og Efling, VR, BSRB, Flugfreyjufélag Íslands, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og Sjúkraliðafélag Íslands. Skóla- og menntamál Reykjavík Leikskólar Stéttarfélög Félagasamtök Börn og uppeldi Stytting vinnuvikunnar Mest lesið Síðasti loðdýrabóndinn segir Íslendinga verða að vakna Innlent Forsetafrúin kallaði mótmælendur heimskar tíkur Erlent Ræddu kílómetragjaldið í níu klukkustundir Innlent Töluvert viðbragð vegna neyðarsendis sem fór af stað fyrir slysni Innlent Metþátttaka í golfsýningu Innlent Heiða þurfi ekki að hafa áhyggjur af óvinsældunum Innlent Lagt til að hreindýrakvóti aukist hressilega Innlent Óvenjumörg alvarleg slys undanfarið Innlent Samfélagsmiðlabannið hefur tekið gildi í Ástralíu Erlent „Við munum berjast fyrir því til síðasta dags að fá pabba aftur“ Innlent Fleiri fréttir Ræddu kílómetragjaldið í níu klukkustundir Síðasti loðdýrabóndinn segir Íslendinga verða að vakna Töluvert viðbragð vegna neyðarsendis sem fór af stað fyrir slysni Lagt til að hreindýrakvóti aukist hressilega Heiða þurfi ekki að hafa áhyggjur af óvinsældunum Hyggst reisa nýja flugstöð og festa flugvöllinn í sessi Óvenjumörg alvarleg slys undanfarið Laus úr haldi lögreglu eftir handtöku í tengslum við mannslát Ríkislögreglustjóri tekur Snapchat-mál lögreglunema alvarlega Helmingur borgarbúa óánægður með störf Heiðu Slæm umhirða augnlinsna geti leitt til alvarlegs augnsjúkdóms Of fáir nota endurskinsmerki og síðasta loðdýrabú landsins Fallist á að 1.300 pillur hafi verið til eigin nota Þorbjörg hættir aftur hjá Samtökunum´78 Svaraði fullum hálsi en ekki spurningu um siðareglur Styrkja báðar hliðar í Evrópuumræðunni um tíu milljónir Skólanefnd Menntaskólans á Egilsstöðum gagnrýnir skort á samráði Kynjaskiptir og ilmandi sánuklefar urðu undir í kosningu Ætla að berja í borðið: „Austurríki er ansi oft búið að heyrast í mín eyru“ Telur rétt að sniðganga Eurovision Komust yfir myndband af slysinu Sauð upp úr við athugasemd um að vændiskonan væri karl Svarar „mannfyrirlitningu“ Össurar sem segir Svandísi skorta kjörþokka Forseti biðst afsökunar og ráðherra vill sniðganga Eurovision Guðmundur Ingi kominn í veikindaleyfi og á leið í hjartaaðgerð Nú mega gæludýr aftur ferðast með eigendum sínum Bað þingheim afsökunar eftir ákall frá stjórnarandstöðu Nýr varaþingmaður stekkur inn í fjarveru Guðmundar Inga Tekur við rekstri Hornbrekku á Ólafsfirði Færslur sem veki reiði séu margfalt áhrifameiri en aðrar Sjá meira