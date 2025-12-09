Ætla að berja í borðið: „Austurríki er ansi oft búið að heyrast í mín eyru“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 9. desember 2025 13:03 Sveitastjórnarfulltrúar lentu á Reykjavíkurflugvelli klukkan tíu í morgun. Þau funda nú með þingmönnum Norðausturkjördæmi og fleiri aðilum. vísir/sigurjón Oddvitar flokka í sveitastjórn Múlaþings funduðu í hádeginu með þingmönnum Norðausturkjördæmis til að mótmæla breyttri forgangsröðun jarðganga. Þau ætli að berja í borðið og fulltrúi segir tal um klofningu Austurlands frá landinu og stofnun Austurríkis aukast. Oddvitar Framsóknar, Sjálfstæðisflokksins, Vinstri grænna og Miðflokksins í sveitastjórn Múlaþings lentu á Reykjavíkurflugvelli klukkan tíu í morgun þungir á brún. Töluvert ósætti ríkir á Austurlandi í kjölfar þess að Fjarðarheiðargöng voru tekin af lista yfir forgangsröðun í samgönguáætlun. Fljótagöng á Vestfjörðum eru nú í fyrsta sæti en Fjarðagöng eru í öðru til þriðja sæti. „Máttur myrkranna sem er við völd“ Sveitastjórnarfulltrúarnir segja ósætti ríkja þvert á flokka innan sveitastjórnarinnar vegna samgönguáætlunar innviðaráðherra. „Okkur finnst bara illa farið með okkur núna. Austurland verður undir. Við erum gífurlega öflugt svæði og við erum ekki sátt með stöðuna og ætlum að funda með okkar þingmönnum, þingmönnum kjördæmisins og vonandi einhverjum fleirum,“ sagði Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. „Við ætlum að berjast til síðasta blóðdropa og við erum alveg samtaka í þessu öllu,“ sagði Helgi Hlynur Ásgrímsson, sveitastjórnarfulltrúi Vinstri grænna. „Ég er búinn að tala svo mikið um þetta og orðin eiginlega orðlaus. Ég ætla bara að láta nægja orð Krists: Þetta er ykkar tími, nú er það máttur myrkranna sem er við völd. Þetta er bara út úr kú,“ sagði Þröstur Jónsson, sveitastjórnarfulltrúi Miðflokksins. Sjá má viðtalið við sveitastjórnarfulltrúa í heild sinni hér fyrir neðan. Klippa: Viðtal við sveitastjórnarfulltrúa Múlaþings Vilja bæði göngin og segja kostnað forsvaranlegan Það hafi staðið til frá 2011 að ráðast í Fjarðarheiðargöng. Þau vilja að staðið sé við gefin loforð. En hvað segið þið til dæmis við fólk í Múlaþingi og öðrum nærliggjandi sveitarfélögum sem fagna því að Fjarðagöng eru komin í forgangsröðun frekar en Fjarðaheiðargöng? „Við þurfum hringtenginguna. Það hefur verið sátt innan SSA um þessa forgangsröðun um að byrja á Fjarðarheiðargöngum og fara svo í Fjarðagöng. Við viljum Fjarðagöngin líka. Við munum berja í borðið, það er alveg ljóst,“ sagði Jónína Brynjólfsdóttir, sveitastjórnarfulltrúi Framsóknar, sem bendir á skýrslu RHA því til stuðnings að ráðist verði í bæði göng. Framkvæmd beggja ganga gæti kostað hátt í hundrað milljarða. Er það fjárhagslega forsvaranlegt að ykkar mati að svona mikið fjármagn fari á einn landshluta? „Það gleymist oft í þessari umræðu að göngin eru þríþætt. Þetta eru öryggisgöng, þetta eru samfélagsgöng og það þriðja sem er allra mikilvægast er að þetta eru efnahagsgöng. Þetta er höfn úr landinu. Þarna er mikill vöruflutningur og farþegaflutningur og það er lykilatriði að geta byggt upp einhvers staðar annars staðar en hér á suðvesturhorninu. Hvað ætla menn að gera hér ef það verður álíka ástand og í Grindavík? Þá er ekkert til að grípa í. Við verðum að byggja upp annars staðar. Þetta er þjóðhagslegt mál að þessi göng komi sem fyrst,“ sagði Þröstur Jónsson. „Við erum með um fjórðung útflutningstekna hér á landi sem er um 240 milljarðar. Þetta er öflugt svæði. Það þarf að standa vörð um það. Það þarf að tryggja áframhaldandi verðmætasköpun hér á svæðinu,“ segir Berglind Harpa sem bætir við að það hryggi hana að sjá að aukin veiðigjöld séu ekki að skila sér til þeirra svæða þar sem þau eru greidd. Þurfi að kljúfa sig frá landinu „Við erum að sjá að það kemur ekki króna frá því. Við erum að verða algjörlega undir með þetta efnahagslega sterka svæði,“ segir hún og bætir við: „Fólk er bara farið að tala um að það þurfi að verða sameining Austurríkja og að við þurfum bara að kljúfa okkur. Við gætum algjörlega staðið undir okkur. Umræðan fer á þetta stig þegar ekkert kemur til baka. Það er bara þannig.“ Ertu að ýja að því að Austurland kljúfi sig frá landinu ef þetta heldur svona áfram? „Allavega verður þetta til frekari sameiningar held ég. Við bara eflumst og erum ein samstillt rödd. Þrátt fyrir að það verði einhverjir undirskriftarlistar, við getum aldrei tekist á við það. Austurríki er ansi oft búið að heyrast í mín eyru núna. Við erum öflugt svæði og það er ekki hægt að líta fram hjá því bara af því að við erum 2,9 prósent landsmanna.“ Helgi Hlynur Ásgrímsson, fulltrúi Vinstri grænna, tekur undir orð Berglindar um veiðigjöldin. „Ég vildi fá hækkun veiðigjalda. Áætlanirnar gera ráð fyrir að þetta séu um þrír milljarðar á ári sem er hækkunin á Austurlandi. Bara þessi hækkun þýðir að það væru um sautján ár að borga þessi göng og þrjátíu að borga öll göngin. En þetta skilar sér ekki að neinu leyti. Það var það sem ríkisstjórnin lofaði þegar gjöldin væru hækkuð að þetta myndi skila sér í innviðauppbyggingu. Það eru vonbrigði að þetta komi ekki til svæðisins.“ Samgöngur Jarðgöng á Íslandi Múlaþing Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Vegagerð Mest lesið „Við munum berjast fyrir því til síðasta dags að fá pabba aftur“ Innlent Ungur karlmaður lést í slysinu á Vesturlandsvegi Innlent Sauð upp úr við athugasemd um að vændiskonan væri karl Innlent Krúttlegi jólamarkaðurinn í félagsheimilinu endaði á borði lögreglu Innlent Unglingur réðst ítrekað á strætóbílstjóra í Reykjanesbæ Innlent Komust yfir myndband af slysinu Innlent Gunnar lögmaður: „Ég er rosalega vinsæll á meðal Albananna“ Innlent Fjórir látnir á Tenerife eftir að alda sópaði þeim úr saltvatnslaug Erlent Farþeginn enn í haldi lögreglu Innlent Guðmundur Ingi kominn í veikindaleyfi og á leið í hjartaaðgerð Innlent Fleiri fréttir Skólanefnd Menntaskólans á Egilsstöðum gagnrýnir skort á samráði Kynjaskiptir og ilmandi sánuklefar urðu undir í kosningu Ætla að berja í borðið: „Austurríki er ansi oft búið að heyrast í mín eyru“ Telur rétt að sniðganga Eurovision Komust yfir myndband af slysinu Sauð upp úr við athugasemd um að vændiskonan væri karl Svarar „mannfyrirlitningu“ Össurar sem segir Svandísi skorta kjörþokka Forseti biðst afsökunar og ráðherra vill sniðganga Eurovision Guðmundur Ingi kominn í veikindaleyfi og á leið í hjartaaðgerð Nú mega gæludýr aftur ferðast með eigendum sínum Bað þingheim afsökunar eftir ákall frá stjórnarandstöðu Nýr varaþingmaður stekkur inn í fjarveru Guðmundar Inga Tekur við rekstri Hornbrekku á Ólafsfirði Færslur sem veki reiði séu margfalt áhrifameiri en aðrar Ungur karlmaður lést í slysinu á Vesturlandsvegi Skilur vonbrigðin en hafnar því að hafa tekið óupplýsta ákvörðun Fjögurra og hálfs árs fangelsi fyrir fíkniefnainnflutning Vatnshæðin aðeins lækkað í Skaftá „Við munum berjast fyrir því til síðasta dags að fá pabba aftur“ Borgarsögusafn gagnrýnir rangfærslur varðandi Holtsgötu 10 Krúttlegi jólamarkaðurinn í félagsheimilinu endaði á borði lögreglu Húsbrot og líkamsárás Tæplega tvö hundruð þúsund vottorð gefin út af læknum á ári Langþráð verk í vegagerð bíða fram á næsta áratug Farþeginn enn í haldi lögreglu Unglingur réðst ítrekað á strætóbílstjóra í Reykjanesbæ Slökkvilið kallað út vegna ammoníakleka Ummæli Þórunnar dapurleg Margt sem gildir enn í samstarfi Íslands og Bandaríkjanna Fólk farið að reykja kókaínið Sjá meira