Fjarðarheiði er nú lokuð vegna veðurs og þá er óvissustig á veginum milli Skaftafells og Jökulsárlóns í dag fram eftir degi.
Þetta kemur fram á vef Vegagerðarinnar. Búast má við að vegurinn milli Skaftafells og Jökulsárslóns geti lokað með skömmum fyrirvara.
Hálkublettir og skafrenningur er á Steingrímsfjarðarheiði. Hálkubletti á Þröskuldum, Klefaheiði og Mikladal. Mjög hvass vindur er víða á sunnan verðum Vestfjörðum.
Snjóþekja og skafrenningur er á Öxnadalsheiði. Hálka eða hálkublettir eru nokkuð víða á öðrum leiðum. Hálkublettir og mjög hvasst er í Almenningnum.
Kröpp lægð suður af Færeyjum er nú á hreyfingu norður og veldur hvassri norðaustanátt eða -stormi í dag.