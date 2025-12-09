Guðmundur Ingi Kristinsson, mennta- og barnamálaráðherra, er kominn í tímabundið veikindaleyfi. Hann mun gangast undir hjartaaðgerð snemma á næsta ári en varamaður hefur tekið sæti í hans stað á Alþingi.
Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins.
„Guðmundur Ingi Kristinsson, mennta- og barnamálaráðherra, fer í tímabundið veikindaleyfi frá og með deginum í dag. Ráðherra hefur undanfarið farið í læknisrannsóknir á Landspítalanum og þarf að gangast undir hjartaaðgerð snemma á næsta ári.
Gert er ráð fyrir að aðgerðin tryggi ráðherra fullan bata til lengri tíma og að hann snúi aftur til starfa í kjölfarið. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra mun tímabundið gegna starfi mennta- og barnamálaráðherra,“ segir í tilkynningunni.
Líkt og Vísir greindi frá í morgun tók varamaður sæti fyrir Guðmund Inga á Alþingi í morgun. Þá lá ekki fyrir hve lengi ráðherrann yrði fjarverandi. Til stóð að hann yrði til svara í óundirbúnum fyrirspurnartíma á fimmtudaginn en nú er útlit fyrir að svo verður ekki í ljósi veikinda.
