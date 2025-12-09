Tíu hafa farist í umferðinni á árinu. Aðalvarðstjóri umferðardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir aukið stress í kringum jólahátíðina skila sér í glæfralegum akstri og gangandi vegfarendur noti endurskinsmerki í of litlu mæli.
Ólafur Þ. Harðarson prófessor emeritus í stjórnmálafræði kemur til okkar í myndver og rýnir í nýja könnun Maskínu um störf meiri- og minnihlutans í borginni. Við sjáum nýjar tölur um ánægju fólks með störf borgarstjóra.
Innviðaráðherra hyggst festa Reykjavíkurflugvöll í sessi og byggja nýja flugstöð. Forstjóri Icelandair segir að ekki muni standa á félaginu að fara í samstarf við stjórnvöld um uppbyggingu.
Við heimsækjum síðasta loðdýrabú landsins og verðum í beinni útsendingu frá nýjum íslenskum jólasöngleik. Í íþróttapakkanum hittum við á fremstu skíðakonu landsins, sem stefnir á vetrarólympíuleika í febrúar.
Í Íslandi í dag heimsækir Sindri Guðrúnu Karls Helgudóttur biskup. Hún segir kirkjuna komna með nóg af því að mega ekki taka á móti skólahópum um jólin, þegar sífellt fleiri sækja í kirkju.
Þetta og margt fleira í kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis klukkan 18:30.