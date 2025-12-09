Karlmanninum, sem var handtekinn vegna mannsláts í Kópavogi, hefur verið sleppt úr haldi. Maður á fertugsaldri fannst látinn í heimahúsi í lok nóvember en ekki liggur fyrir hvernig andlát hans bar að.
Þetta kemur fram í frétt DV um málið. Þar staðfestir Elín Agnes Eide Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn á rannsóknarsviði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, að karlmanninum, sem er í kringum þrítugt, hafi verið sleppt úr haldi.
Samkvæmt umfjöllun Rúv er lögregla enn með til rannsóknar hvernig maðurinn lést. Ekki liggur fyrir hvort að ráðist var á hann eða hann hafi veitt sér áverka sjálfur.
Karlmaðurinn, sem var á fertugsaldri, fannst látinn í heimahúsi á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag fyrir rúmri viku.
Karlmaður um þrítugt var handtekinn fyrr í vikunni í tengslum við rannsókn Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á mannsláti í Kópavogi um síðustu helgi.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar mannslát í Kópavogi. Andlátið átti sér stað í þriggja íbúða fjölbýlishúsi á Kársnesi.
Rannsókn Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á andláti karlmanns um fertugt, sem fannst látinn í heimahúsi í Kópavogi á sunnudagsmorgun, miðar ágætlega. Enn liggur ekki fyrir með hvaða hætti andlát mannsins bar að, en vinnu tæknideildar lögreglu í málinu er ekki lokið. Sömuleiðis er beðið niðurstöðu krufningar.