Komust yfir mynd­band af slysinu

Samúel Karl Ólason skrifar
Hluta Suðurlandsbrautarnnar var lokað vegna slyssins í gær. Vísir/Vilhelm

Atburðarásin vegna alvarlegs slyss á Suðurlandsbraut í gærmorgun, þar sem ekið var á fullorðna konu, er farin að skýrast. Lögreglan hefur myndband af slysinu til skoðunar og hefur verið rætt við vitni að slysinu.

Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðaryfirlögregluþjónn, segir í samtali við fréttastofu að rannsókn miði vel. Myndin af því hvernig slysið átti sér stað sé farin að skýrast.

Konan varð fyrir bíl sem ekið var á Suðurlandsbraut í vestur þegar slysið varð. Hún var þá á göngu yfir gönguljósin til móts við Hilton Nordica-hótelið. Konan slasaðist alvarlega og var flutt á sjúkrahús til aðhlynningar.

Ásmundur segir frekari upplýsingar um líðan konunnar ekki liggja fyrir.

Fullorðinn einstaklingur mun hafa ekið bílnum og var í gær ekki talið að viðkomandi hafi verið undir áhrifum eða verið í síma sínum. Þá hafi virst sem aðstæður hafi verið góðar á vettvangi en Ásmundur segir tæknideild lögreglunnar muni skila skýrslu um vettvanginn.

Lögreglumál Reykjavík Samgönguslys

Eldri kona stórslösuð og vitni gefa sig fram

Vitni hafa sett sig í samband við lögreglu vegna alvarlegs slyss á Suðurlandsbraut um tíuleytið í morgun þegar ekið var á gangandi vegfaranda. Um var að ræða fullorðna konu sem er alvarlega slösuð.

Ekki búið að bera kennsl á þann sem ekið var á

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu vinnur að rannsókn alvarlegs umferðarslyss á Suðurlandsbraut í morgun þar sem ekið var á einstakling á göngu við gönguljós. Lögregla leitar að vitnum að atvikinu.

Alvarlegt slys á Suðurlandsbraut

Alvarlegt slys varð við gönguljós á Suðurlandsbraut vestan við Reykjaveg um klukkan 10 í morgun þegar ekið var á gangandi vegfaranda. Tveir sjúkrabílar voru sendir á svæðið samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði og var einn fluttur á slysadeild. 

