Lagt til að hreindýrakvóti aukist hressilega Jón Ísak Ragnarsson skrifar 9. desember 2025 22:06 Hreindýr hafast við í hjörðum á austanverðu landinu. Vísir/Vilhelm Náttúrustofa Austurlands leggur til að heimilt verði að veiða 936 hreindýr á komandi veiðitímabili, sem er um fjörutíu prósent aukning frá síðasta veiðitímabili. Sérfræðingur segir að vel hafi gengið að telja dýrin í sumar og því hafi óvissu um stærð stofnsins verið eytt. Frá þessu er greint á vef Austurfréttar, en þar segir að Náttúrustofan hafi skilað af sér tillögunum í gær til umhverfis-, loftslags- og orkumálaráðherra, sem tekur endanlega ákvörðun um kvótann. Hálfdán Helgi Helgason, annar höfunda skýrslunnar, segir að talningar hafi gengið vel í sumar og þar með hafi tekist að eyða óvissu um stofnstærðina. Veiðar á törfum verða leyfðar frá 15. júlí til 15. september en veiðar á kúm frá 1. ágúst til 20. september. Áfram er lagt til að kálfar og veturgamlir tarfar verði friðaðir. Nánar á Austurfrétt. Dýr Skotveiði