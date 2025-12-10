Vólódimír Selenskí Úkraínuforseti segist reiðubúinn til að halda kosningar á næstu þremur mánuðum, að gefnu samþykki úkraínska þingsins og aðstoð bandamanna.
Ástæða ummæla Selenskís eru ásakanir Donald Trump Bandaríkjaforseta um að fyrrnefndi neiti að láta frá sér völd; áróður sem Rússar hafa ítrekað haft uppi. Ekki hefur verið boðað til kosninga í Úkraínu vegna yfirstandandi átaka.
Selenskí sagði að með fullri virðingu fyrir bandamönnum Úkraínu þá væru kosningar mál úkraínsku þjóðarinnar. Fyrst mönnum væri þetta svona hugleikið væri hann hins vegar reiðubúinn til að láta á það reyna að halda kosningar.
Það myndi hins vegar aðeins gerast ef Bandaríkjamenn og mögulega bandamenn Úkraínu í Evrópu kæmu að því að tryggja öruggar kosningar. Ef það væri hægt, þá gætu Úkraínumenn gengið að kjörborðinu á næstu 60 til 90 dögum.
Sjálfur væri hann viljugur til að sjá það gerast.
Kjörtímabil Selenskís rann út í maí í fyrra en samkvæmt stjórnarskrá Úkraínu má ekki að ganga til kosninga á stríðstímum. Engin áköll hafa verið heima fyrir um kosningar og andstæðingar Selenskís sagt að aðstæður séu ekki uppi til þess.
Ljóst er að framkvæmd kosninga á þessu stigi yrði afar flókin, þar sem greiða þyrfti fyrir því að milljónir manna á hernumdum svæðum, hermenn á vígvellinum og íbúar á vergangi gætu kosið. Þá eru herlög í gildi í landinu.
Selenskí sagðist einnig myndu freista þess að koma á fundi með Bandaríkjamönnum varðandi yfirstandandi friðarviðræður á næstu tveimur vikum. Eftir mikið þref undanfarna daga og vikur virðast Bandaríkjamenn enn á því að Úkraína þurfi að gefa eftir umtalsvert landsvæði.
Það yrði afar óvinsælt meðal Úkraínumanna og þá er ekkert sem gefur til kynna að Rússar myndu láta sér það nægja, þar sem kröfulisti þeirra telur mun fleiri atriði, þar á meðal hömlur á hernaðarmætti Úkraínu og stækkun Nató.