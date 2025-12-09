Innviðaráðherra hyggst festa Reykjavíkurflugvöll í sessi og byggja nýja flugstöð. Forsætisráðherra segir ekki hægt að láta flugvöllinn grotna niður meðan ekki finnist aðrir kostir. Forstjóri Icelandair segir að ekki muni standa á félaginu að fara í samstarf við stjórnvöld um uppbyggingu.
Við kynningu á samgönguáætlun í síðustu viku lýsti Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra því yfir að hann hygðist festa Reykjavíkurflugvöll í sessi.
„Sko, við erum með Reykjavíkurflugvöll. Það hefur ekki ennþá tekist að finna annan valkost. Á meðan Reykjavíkurflugvöllur er hérna þá verður að tryggja rekstraröryggi og flugöryggi,“ sagði Eyjólfur í frétt Sýnar.
Þegar Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra var spurð hvort ríkisstjórnin styddi þessa ákvörðun að festa flugvöllinn í sessi svaraði hún að það hefði ekki verið rætt með þeim hætti. Staðreyndin væri hins vegar sú að annað stæði fyrir flugvöll hefði ekki fundist. Á meðan þyrfti að tryggja innanlandsflug í landinu.
„Mér finnst þetta augljós staða, að það þarf að vera öflugt innanlandsflug í landinu. Við getum ekki látið þennan mikilvæga flugvöll grotna niður á meðan það eru ekki aðrir kostir í stöðunni.
Síðan þegar það eru komnir aðrir kostir í stöðunni, ef þeir koma, þá verður það tekið til umræðu í ríkisstjórn, ef að sú staða skapast. En við erum ekki á þeim stað ennþá,“ sagði Kristrún.
Eyjólfur boðaði jafnframt nýja flugstöð.
„Við erum með flugstöð þarna sem var byggð 1946. Og það er bara löngu, löngu orðið tímabært að koma með nýja flugstöð,“ sagði innviðaráðherra.
Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, var spurður í flugafgreiðslunni á Reykjavíkurflugvelli hvort ráðamenn félagsins væri farið að langa í nýja flugstöð:
„Jú, okkur langar mjög mikið í nýja flugstöð. Þó að þetta sé hérna mjög mikil saga og þetta er kósí hús. En… aðstaðan er varla boðleg, hvorki fyrir okkar viðskiptavini og farþega né okkar starfsmenn,“ svaraði Bogi Nils.
Fimm ár eru frá því Icelandair lét gera útlitsteikningar að nýrri flugstöð.
En hvenær hyggst innviðaráðherra hefjast handa við að grafa fyrir nýrri flugstöð?
„Ég get ekki alveg sagt til um það, en vonandi… þetta er samvinnuverkefni við flugrekendur. Og ég sé bara mjög mikilvægt fyrir Ísland sem ferðaþjónustuland að hafa boðlega flugstöð í höfuðborginni,“ svarar Eyjólfur.
Bæði Icelandair og Norlandair nota núna saman gömlu flugafgreiðslu Flugfélags Íslands.
„Það hefur verið erfitt fyrir okkur að leggja það til við okkar stjórn, og fá samþykki í okkar stjórn, að fara í fjárfestingar hér þegar þessi völlur hér hefur alltaf verið víkjandi hjá ráðamönnum og stjórnvöldum. En vonandi fer það að breytast.
Það er svona að koma annað hljóð þar. Það eru svona flestir að verða sammála um það að völlurinn verði hér og þarf að vera hér næstu áratugina. Og þá stendur ekki á okkur að fara í uppbyggingu og fara í samstarf við stjórnvöld um uppbyggingu hér,“ segir forstjóri Icelandair.
En hvar á flugvallarsvæðinu vill ráðherrann reisa nýja flugstöð?
„Ég sé hana fyrir mér á svipuðum stað og núverandi flugstöð,“ svarar Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra í viðtali sem sjá má hér:
Borgarfulltrúi Samfylkingarinnar segir Samgönguáætlun ganga í berhögg við samninga Reykjavíkurborgar og stjórnvalda um að finna Reykjavíkurflugvelli nýjan stað. Borgin ætli enn að færa æfingaflug, einkaflug og þyrluflug úr Vatnsmýri en nú stendur til að byggja nýja flugstöð á vellinum.
Ný ákvæði laga um loftferðir, sem Alþingi samþykkti á lokasprettinum í fyrrinótt, gera skipulagsreglur flugvalla rétthærri skipulagi sveitarfélaga. Bæði Samband íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborg lögðust gegn lagabreytingunni og sagði fráfarandi borgarstjórnarmeirihluti í Reykjavík hana kollvarpa því skipulagsvaldi sem sveitarfélög hefðu yfir flugvöllum.
Yfirflugstjóri Icelandair segir gríðarlega mikilvægt að geta notað Reykjavíkurflugvöll sem varavöll millilandaflugs og kallar eftir betri innviðum á vellinum. Hann spari Icelandair hálfan milljarð króna á ári í eldsneytiskostnað og dragi verulega úr útblæstri koltvísýrings.
Sigurður Ingi Jóhannsson innviðaráðherra segir tímabært að dusta rykið af áformum um nýja flugstöð á Reykjavíkurflugvelli. Nærri tvö ár eru síðan áform um að byggja nýja flugstöð voru kynnt en gert er ráð fyrir að hún verði um sextán hundruð fermetrar að stærð.