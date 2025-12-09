Forsetafrú Frakka hefur hlotið mikla gagnrýni fyrir að kalla femíníska mótmælendur „sales connes“, sem mætti lauslega þýða sem skítugar eða heimskar tíkur. Fjöldi frægra Frakka og stjórnmálamanna af vinstri vængnum hafa gagnrýnt hana.
Brigitte Macron, eiginkona Emmanuel Macron Frakklandsforseta, var á sunnudagskvöld stödd í leikhúsi á sýningu franska leikarans og grínistans Ary Abittan. Kvöldið áður höfðu nokkrir mótmælendur truflað sýningu Abittan með því að öskra yfir salinn „Abbitan, nauðgari“.
Leikarinn var sakaður um að hafa brotið á 23 ára gamalli konu í október árið 2021. Eftir nokkurra ára rannsókn var málið fellt niður þar sem ekki lágu fyrir næg sönnunargögn.
Fyrir sýninguna á sunnudag spurði Brigitte Abittan hvernig honum liði. Hann svaraði að hann væri hræddur og kallaði Brigitte mótmælendurna níðyrði á frönsku sem þýða má sem heimskar eða skítugar tíkur. Þá bætti hún við að ef mótmælendurnir létu sjá sig yrði þeim hent út samkvæmt The Guardian.
Í yfirlýsingu frá skrifstofu forsetafrúnnar segir að hún hafi einfaldlega verið að reyna róa Abittan niður þar sem hann hafi verið afar taugaóstyrkur. Brigitte hafi ekki verið að mótmæla málstaðnum en hún væri hins vegar ósammála aðferðum mótmælendanna sem komu í veg fyrir að leikarinn steig á svið.
Mótmælendurnir voru á vegum femínísku samtakanna Nous Toutes, Við Öll, og sögðu forsvarsmenn að þau hefðu verið að mótmæla refsingarleysi í kynferðisbrotamálum.
„Við fordæmum staði sem rúlla út rauða dreglinum fyrir menn sem eru sakaðir um nauðgun og geri þar með kynbundið og kynferðislegt ofbeldi eðlilegt. Þetta er opinber móðgun við fórnarlömbin. Þolendur, við trúum ykkur. Nauðgarar, við fyrirgefum ykkur ekki,“ segir í yfirlýsingu frá samtökunum.
Stjórnmálamenn af vinstri vængnum hafa einnig gagnrýnt orðanotkun forsetafrúarinnar. Francois Hollande, fyrrverandi forseti Frakka, sagði að um dónaskap væri að ræða. Marine Tondelier, leiðtogi Græningja, sagði að ummælin væru mjög alvarleg.
Frægir Frakkar, líkt og leikkonan og leikstjórinn Judith Godreche og söngvarinn Camélia Jordana hafa einnig gagnrýnt forsetafrúna og styðja mótmælendurna.