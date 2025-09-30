Héldu vöku fyrir leikmönnum Liverpool Valur Páll Eiríksson skrifar 30. september 2025 12:02 Búast má við að Hugo Ekitike verði í byrjunarliði Liverpool í kvöld en spurning hversu vel hann svaf í nótt. Samsett/Getty/X Stuðningsmenn Galatasaray í Tyrklandi vöktu frameftir í von um að trufla svefn leikmanna Liverpool sem gistu á hóteli í Istanbúl í nótt. Liðin eigast við í Meistaradeild Evrópu í kvöld. Um er að ræða þekkta taktík á meðal fótboltabullna sem eiga til að hafa uppi á hóteli gestaliðsins og sprengja flugelda í gríð og erg í von um að trufla svefn leikmanna andstæðingsins. Myndbönd hafa birst af stuðningsmönnum Galatasaray á samfélagsmiðlum þar sem þeir gera nákvæmlega það. Galatasaray taraftarı Liverpool'un konakladığı Otel'in önünde havai fişek patlattı. pic.twitter.com/jsPh1TNrDD— ScoriaHools (@ScoriaHools) September 30, 2025 Áhugavert verður að sjá hvaða áhrif þetta hefur á leikmenn Liverpool sem þurftu að þola fyrsta deildartap tímabilsins um nýliðna helgi í heimsókn sinni til Crystal Palace á Selhurst Park. THIS IS ISTANBUL. pic.twitter.com/YxCR7I3Frp— Our Soul Gala (@OurSoul_Gala) September 30, 2025 Liverpool vann fyrsta leik sinn í Meistaradeildinni, 3-2 gegn Atlético Madrid á Anfield. Galatasaray fór öllu verr af stað í keppninni og tapaði 5-1 fyrir Eintracht Frankfurt í Þýskalandi. Leikur Galatasaray og Liverpool hefst klukkan 19:00 í kvöld og verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Enski boltinn Tyrkneski boltinn Tyrkland Mest lesið Ræddu brotthvarf Davíðs: „Þetta er eins og köld vatnsgusa“ Íslenski boltinn „Eina leiðin að segja já og amen við dómaranefndina“ Körfubolti Davíð Smári hissa: „Sökudólgur sjálfur með því að setja viðmiðið mjög hátt“ Íslenski boltinn Jón Þór ráðinn í björgunaraðgerðir hjá Vestra Íslenski boltinn Fengu nóg af skeytingarleysi og mismunun Íslenski boltinn Amorim að verða uppiskroppa með afsakanir Enski boltinn Slæm byrjun Chelsea skilaði Bayern sigri Fótbolti Héldu vöku fyrir leikmönnum Liverpool Fótbolti Sjáðu boltahnupl Valdimars sem nánast tryggði Víkingum titilinn Íslenski boltinn Meiddist hroðalega en fór hlæjandi af velli Sport Fleiri fréttir Héldu vöku fyrir leikmönnum Liverpool Davíð Smári hissa: „Sökudólgur sjálfur með því að setja viðmiðið mjög hátt“ Hans Viktor framlengir við KA Refsað fyrir rasisma mikils fjölda áhorfenda Fengu nóg af skeytingarleysi og mismunun Jón Þór ráðinn í björgunaraðgerðir hjá Vestra Sjáðu boltahnupl Valdimars sem nánast tryggði Víkingum titilinn Ræddu brotthvarf Davíðs: „Þetta er eins og köld vatnsgusa“ Amorim að verða uppiskroppa með afsakanir Opinberað að Beard tók eigið líf Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur 2-3 | Valdimar Þór fór langleiðina með að tryggja titilinn „Verðum bara að halda áfram þangað til að þetta er búið“ Sölvi Geir eftir dramatískan sigur í Garðabæ: „Það er alltaf trú“ Enskir skoruðu mörkin í Bítlaborginni Mikael Ellert og félagar í vondum málum Mikael, Kolbeinn og Stefán Ingi á skotskónum Davíð Smári hættur fyrir vestan Þjálfari Fram: „Hvað er árið aftur?“ Stutt í landsleiki en meiðsli Ísaks ekki sögð alvarleg Chiesa ekki með Liverpool til Tyrklands Léku fjörutíu leiki saman á Englandi en slást um titilinn á Íslandi í kvöld Opnar sig um djammið: „Hjálpaði mér ekki“ Sjáðu alla dramatíkina í enska: Níu mörk skoruð í uppbótartíma Frá Fram á Hlíðarenda Áhugasamur verði Amorim rekinn Hefur enga trú lengur á Amorim Sjáðu Elmar skora beint úr horni, tvennu Freds og þrennu Hermanns Ekki búið að ræða við mögulega eftirmenn Amorim Sjáðu endurkomusigur Arsenal og fyrsta mark Watkins Allir leikmenn ÍR hættir á einu bretti Sjá meira