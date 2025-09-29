Sjáðu alla dramatíkina í enska: Níu mörk skoruð í uppbótartíma Sindri Sverrisson skrifar 29. september 2025 12:45 Gabriel birtist eins og engill af himni ofan og tryggði Arsenal sigur í uppbótartíma í gær. Getty/Stuart MacFarlane Það vantaði ekki dramatíkina í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta um helgina. Fleiri en einn leikmaður reif sig úr að ofan til að fagna sigurmarki í blálokin og alls voru níu mörk skoruð í uppbótartíma í leikjunum. Öll mörkin má sjá á Vísi. Uppbótartímamörkin má sjá á myndbandinu hér að neðan. Klippa: Níu mörk í uppbótartíma í enska boltanum Óhætt er að segja að þessi mörk í lokin hafi haft gífurleg áhrif á titilbaráttuna því fyrst tapaði topplið Liverpool gegn Crystal Palace með marki Eddie Nketiah, á sjöundu mínútu uppbótartíma, og svo tryggði Gabriel Arsenal 2-1 útisigur gegn Newcastle á sjöttu mínútu uppbótartíma. Þar með munar aðeins tveimur stigum á Liverpool og Arsenal á toppnum. Brighton vann tíu leikmenn Chelsea með tveimur mörkum í uppbótartíma, Joao Palhinha skoraði afar laglegt jöfnunarmark fyrir Tottenham gegn Wolves, og Bournemouth náði einnig að jafna gegn Leeds. Þá innsiglaði Mathias Jensen 3-1 sigur Brentford gegn Manchester United í uppbótartíma, og Erling Haaland kætti eflaust marga fantasy-spilara með tveimur mörkum í uppbótartíma í 5-1 sigrinum gegn Burnley. Enski boltinn Mest lesið Allir leikmenn ÍR hættir á einu bretti Fótbolti Veittist að sautján ára mótherja sínum og hreytti í hann fúkyrðum Rafíþróttir Bjór kastað í konu McIlroy: „Þurfti að þola ótrúlegt magn af svívirðingum“ Golf Þrefaldur heimsmeistari í slagsmálum á kebabstað Sport Ekki búið að ræða við mögulega eftirmenn Amorim Fótbolti Sjáðu Elmar skora beint úr horni, tvennu Freds og þrennu Hermanns Íslenski boltinn „Ertu að horfa Donald Trump?“ Golf Frá Fram á Hlíðarenda Íslenski boltinn Áhugasamur verði Amorim rekinn Enski boltinn Evrópa marði Ryder-bikarinn á dramatískan hátt Golf Fleiri fréttir Opnar sig um djammið: „Hjálpaði mér ekki“ Sjáðu alla dramatíkina í enska: Níu mörk skoruð í uppbótartíma Áhugasamur verði Amorim rekinn Hefur enga trú lengur á Amorim Dramatík í uppbótartímanum Villa kláraði dæmið í byrjun seinni hálfleiks „Hvernig stendur á því að hann er enn í starfi?“ Slot varpaði sökinni á Frimpong Sjáðu allt það helsta úr enska boltanum í gær Fyrsta stig Úlfanna í hús Tvö sjálfsmörk og tvö frá Haaland í sigri City Amorim svekktur: „Þetta er mjög sárt“ Nuno tekinn við West Ham Palace eina ósigraða liðið eftir dísætan sigur á Liverpool Skoruðu þrjú manni fleiri gegn Chelsea Fernandes klikkaði á víti og United tapaði fyrir Brentford Nuno að taka við West Ham Potter rekinn frá West Ham Ekitike var ekki sektaður: „Það má gera mistök hjá þessu félagi“ Palmer frá næstu þrjár vikurnar Flottustu mörkin hjá Newcastle og Arsenal: Snilld Bergkamps og þrumufleygur Tiotés Man. Utd tryggir sér aftur táning frá S-Ameríku en fær hann ekki strax Látinn eftir höfuðhögg í leik Hvenær fær Lammens sénsinn hjá Man. Utd? Mun skrifa undir nýjan fimm ára samning við Arsenal Kristófer djarfur í Fantasy: Tuttugu mínusstig í síðustu tveimur umferðum „Ég væri dáinn ef hún væri ekki hér“ Synir Emile Heskey spiluðu saman í fyrsta sinn fyrir City Velskur slagur og meistarar mætast í sextán liða úrslitum Eze með fyrsta markið fyrir Arsenal Sjá meira