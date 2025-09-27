Potter rekinn frá West Ham

West Ham United hefur sagt knattspyrnustjóranum Graham Potter upp störfum. Hann er annar stjórinn í ensku úrvalsdeildinni sem missir starfið sitt á þessu tímabili.
West Ham hefur aðeins fengið þrjú stig úr fyrstu fimm leikjunum í ensku úrvalsdeildinni og er í nítjánda og næstneðsta sæti.
Potter tók við West Ham í janúar. Liðið vann aðeins sex af 25 leikjum undir hans stjórn, gerði fimm jafntefli og tapaði fjórtán.
West Ham mætir Everton á útivelli á mánudagskvöldið.
Nuno Espírito Santo, fyrrverandi stjóri Nottingham Forest, hefur verið orðaður við stjórastarfið hjá West Ham sem og Slaven Bilic. Króatinn stýrði Hömrunum á árunum 2015-17 og lék með liðinu á árunum 1996-97.