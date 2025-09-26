Palmer frá næstu þrjár vikurnar

Enski boltinn

Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea, ætlar að hvíla Cole Palmer næstu þrjár vikurnar.
Cole Palmer, leikmaður Chelsea og enska landsliðsins í fótbolta, verður frá keppni næstu þrjár vikurnar vegna meiðsla.

Palmer fór af velli í fyrri hálfleik í tapinu fyrir Manchester United, 2-1, á laugardaginn. Meiðsli í nára tóku sig aftur upp hjá honum.

Á blaðamannafundi í dag sagði Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea, að Palmer yrði hvíldur fram að landsleikjahléinu í næsta mánuði. Chelsea-menn vonast til að Palmer verði klár í slaginn eftir það.

Chelsea mætir Brighton og Liverpool í ensku úrvalsdeildinni og Benfica í Meistaradeild Evrópu fyrir landsleikjahléið. Þar mætir England Wales og Lettlandi.

Varnarmaðurinn Tosin Adarabioyo verður einnig frá vegna meiðsla þar til eftir landsleikjahléið.

Chelsea mætir Brighton klukkan 14:00 á morgun. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport 3.

