Palmer frá næstu þrjár vikurnar

Cole Palmer, leikmaður Chelsea og enska landsliðsins í fótbolta, verður frá keppni næstu þrjár vikurnar vegna meiðsla.
Palmer fór af velli í fyrri hálfleik í tapinu fyrir Manchester United, 2-1, á laugardaginn. Meiðsli í nára tóku sig aftur upp hjá honum.
Á blaðamannafundi í dag sagði Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea, að Palmer yrði hvíldur fram að landsleikjahléinu í næsta mánuði. Chelsea-menn vonast til að Palmer verði klár í slaginn eftir það.
Chelsea mætir Brighton og Liverpool í ensku úrvalsdeildinni og Benfica í Meistaradeild Evrópu fyrir landsleikjahléið. Þar mætir England Wales og Lettlandi.
Varnarmaðurinn Tosin Adarabioyo verður einnig frá vegna meiðsla þar til eftir landsleikjahléið.
Chelsea mætir Brighton klukkan 14:00 á morgun. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport 3.