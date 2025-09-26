Man. Utd tryggir sér aftur táning frá S-Ameríku en fær hann ekki strax Sindri Sverrisson skrifar 26. september 2025 10:02 Rúben Amorim fékk tvo unga leikmenn frá Arsenal og gaf þeim tækifæri á síðustu leiktíð. Nú hefur United tryggt sér tvo leikmenn frá Suður-Ameríku en annar þeirra kemur þó ekki fyrr en næsta sumar. Getty/Carl Recine Manchester United hefur komist að samkomulagi við Fortaleza CEIF um kaup á hinum 17 ára gamla Cristian Orozco, unglingalandsliðsmanni Kólumbíu. Orozco mun þó ekki koma til United strax en samkvæmt The Athletic er búist við að þessi varnarsinnaði miðjumaður mæti á Old Trafford í júlí á næsta ári, þegar hann verður orðinn 18 ára gamall. Orozco var í liði Kólumbíu sem komst í úrslitaleikinn í ár í Suður-Ameríkukeppni U17-landsliða, þar sem liðið tapaði gegn Brasilíu eftir vítaspyrnukeppni. 🚨🚨🎥 17-year-old Cristian Orozco, who will reportedly join Manchester United, in action! #MUFC [@ScoutenFootball] pic.twitter.com/Et4dJNv7UW— mufcmpb2 (@mufcMPB2_) September 24, 2025 Orozco leikur eins og fyrr segir með Fortaleza sem er í efstu deild Kólumbíu. Hann er annar táningurinn á skömmum tíma sem United tryggir sér frá Suður-Ameríku en áður hafði félagið keypt 18 ára bakvörðinn Diego Leon, frá Cerro Porteno í Paragvæ. Leon hefur tvisvar verið í leikmannahópi United það sem af er leiktíð en ekki spilað fyrir liðið. 🚨 Manchester United have agreed a deal with Fortaleza to sign 17-year-old Colombian Cristian Orozco.The defensive midfielder is expected to officially move to Old Trafford in July 2026.(Source: @TheAthleticFC) pic.twitter.com/YtXZ5vMvlL— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 26, 2025 Áður hafði United náð í varnarmanninn Ayden Heaven, sem er 19 ára, og sóknarmanninn Chido Obi, sem er aðeins 17 ára, frá Arsenal og þreyttu þeir báðir frumraun sína í ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð. Næsti leikur United er gegn Brentford í hádeginu á morgun, í beinni útsendingu á Sýn Sport. Enski boltinn Mest lesið Sjáðu brotið sem Blikar eru brjálaðir yfir Íslenski boltinn Svona hefst Ryder-bikarinn: „Viljum ná öflugri byrjun“ Golf Látinn eftir höfuðhögg í leik Enski boltinn Þora ekki að horfa á strákinn vegna fúkyrðaflaums Golf „Mjög ljót meiðsli eftir slæma og óþarfa tæklingu“ Íslenski boltinn Trump hikar ekki við að færa leiki á HM úr hættulegum borgum Fótbolti „Erfitt að kveðja allt fólkið í Krikanum“ Fótbolti Sigurvegari Stokkhlóms-maraþonsins látin aðeins þrítug Sport Sjáðu Stjörnuna stöðva partýið, bombur Bergdísar og dramað í Dalnum Íslenski boltinn Þjálfari Daníels og Arnórs rekinn Fótbolti Fleiri fréttir Man. Utd tryggir sér aftur táning frá S-Ameríku en fær hann ekki strax Látinn eftir höfuðhögg í leik Hvenær fær Lammens sénsinn hjá Man. Utd? Mun skrifa undir nýjan fimm ára samning við Arsenal Kristófer djarfur í Fantasy: Tuttugu mínusstig í síðustu tveimur umferðum „Ég væri dáinn ef hún væri ekki hér“ Synir Emile Heskey spiluðu saman í fyrsta sinn fyrir City Velskur slagur og meistarar mætast í sextán liða úrslitum Eze með fyrsta markið fyrir Arsenal Hjólhestur hjá Palhinha og markaveisla hjá Skjórunum Segir að Wirtz væri betur borgið hjá Bayern en Liverpool Ragnar er fyrir ofan bankastjórann í Fantasy-deild Kaupþings Ömurlegar fréttir fyrir unga Liverpool-nýliðann Sjáðu fyrsta mark Isak og ruglað rautt spjald Ekitike Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Wirtz alveg kominn með nóg af einni ráðleggingu Baðst afsökunar eftir algjöra „heimsku“ Ferðaðist nærri 9000 km og borgaði fúlgur fjár fyrir ógildan miða Lítur á McGinn sem vin eftir magnaða stund saman á Villa Park Sunnudagsmessan: Hver hefur komið mest á óvart? Ekitike tryggði sigurinn og fór beint í sturtu Barcelona vill fá Rashford á tombóluverði Madueke frá í tvo mánuði Rauðu djöflarnir geta ekki nýtt færin Rooney segir tölvuspil hafa hjálpað Man Utd á sínum tíma Segir Man. City hafa verið beitt ósanngirni fyrir stórleikinn Fóru yfir breytta nálgun Guardiola: „Þetta var 7-3-0 á tímabili“ Aldrei verið minna með boltann í sex hundruð leikjum Haaland sýndi morðhótun eftir að hafa náð Solskjær Braut lítt notaða reglu: „Þetta er mjög áhugavert“ Sjá meira