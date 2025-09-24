Fótbolti

Sér­fræðingar SÞ biðla til FIFA að banna Ísrael

Valur Páll Eiríksson skrifar
Ísrael mætti Íslandi í umspili um sæti á EM 2024 í mars það ár. Leikurinn fór fram í Búdapest þar sem UEFA hefur ekki heimilað að leikir fari fram í Ísrael í nokkur ár. Alex Nicodim/Anadolu via Getty Images

Sérfræðingar hjá Sameinuðu þjóðunum biðla til Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA, og Knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, að vísa fótboltaliðum Ísraels tafarlaust úr keppni á þeirra vegum. Það sé nauðsynlegt viðbragð við þjóðarmorði Ísraela á Palestínumönnum.

Sérstök nefnd um mannréttindi og viðskipti skilaði af sér skýrslu um stöðu Ísraels innan íþrótta. Hana skipa Pichamon Yeophantongm, Damilola Olawuyi, Fernanda Hopenhaym, Lyra Jakulevičienė and Robert McCorquodale.

„Það er niðurstaða nefndarinnar að Ísrael fremji þjóðarmorð,“ er haft eftir téðum sérfræðingum á vef SÞ.

„Íþróttaheimurinn þarf að hafna þeirri hugmynd að lífið gangi sinn vanagang. Íþróttastofnanir geta ekki hundsað alvarleg mannréttindabrot, sér í lagi þegar þeirra vettvangur getur normaliserað óréttlæti.“

Alþjóðleg samtök líkt og FIFA og UEFA séu bundin að mannréttindalögum og þurfi því að bregðast við. Áður hefur ríkjum verið refsað með þeim hætti vegna stríðsbrölts og mannréttindabrota.

„Það er skýrt að sniðgangan verður að beinast að Ísraelsríki en ekki einstökum leikmönnum. Við höfum alltaf haldið því fram að einstaklingar geti ekki borið afleiðingar ákvarðana sem stjórnvöld þeirra taka. Ekki á að mismuna eða refsa einstökum leikmönnum vegna uppruna þeirra eða þjóðernis,“ sögðu sérfræðingarnir.

„Landslið sem eru fulltrúi ríkja sem fremja stórfelld mannréttindabrot geta og ættu að vera sett í bann, eins og hefur gerst áður.“

Rússland og Belarús eru til að mynda bönnuð frá alþjóðaíþróttum vegna innrásar í Úkraínu og Suður-Afríka sætti löngu banni á síðustu öld vegna aðskilnaðarstefnu þarlendra stjórnvalda.

Ísraelskir fjölmiðlar greindu frá því í vikunni að Katarar beittu sér fyrir því á vettvangi UEFA að Ísrael yrði bannað frá alþjóðlegri keppni í fótbolta. Það gera þeir í kjölfar sprengjuárásar Ísraela á Doha í síðustu viku.

Katarar hafa verið sakaðir um íþróttaþvott undanfarin ár og hafa aukið ítök sín til muna innan fótboltaheimsins. Katar hélt til að mynda HM í fótbolta árið 2022 og þá er Katarinn Nasser Al-Khelaifi, stjórnarformaður PSG í Frakklandi, einnig sitjandi forseti ECA, samtaka evrópskra fótboltafélaga.

Ísraelskir miðlar greindu frá því á sunnudag að framkvæmdastjórn UEFA hygðist kjósa um framtíð landsliðs Ísraels á þriðjudag (í gær) en það kjör hefur ekki farið fram.

Forráðamenn KSÍ höfðu ekki heyrt af áformum um slíkt kjör aðspurðir af Vísi um málið í gær.

Körfuboltalandslið karla mætti Ísrael á EM í Póllandi í síðasta mánuði og hefur KKÍ kallað eftir brottrekstri liðsins á alþjóðavettvangi innan Alþjóðakörfuknattleikssambandsins, FIBA.

Landslið Íslands í handbolta mætti í Ísrael í umspili um sæti á HM kvenna í vor og kölluðu landsliðskonur eftir brottreksti liðsins eftir þá leiki.

KSÍ hefur ekki tekið opinbera afstöðu um þátttöku Ísraels á alþjóðavettvangi, né heldur ÍSÍ.

