Reyna allt til að stöðva að UEFA setji Ísrael í bann

Forkólfar ísraelska knattspyrnusambandsins eru sagðir vinna að því hörðum höndum að koma í veg fyrir atkvæðagreiðslu framkvæmdastjórnar UEFA, knattspyrnusambands Evrópu, á morgun um að banna ísraelsk fótboltalið frá keppnum á vegum UEFA.
Rússnesk fótboltalið hafa verið í banni frá alþjóðlegri keppni síðan 28. febrúar 2022, vegna innrásar Rússa í Úkraínu og stríðsins sem enn geisar þar.
Hernaðaraðgerðir Ísraelsmanna á Gaza, sem í skýrslu rannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðanna er lýst sem þjóðarmorði, hafa hins vegar hingað til ekki leitt til keppnisbanns fyrir Ísraela. Landslið og félagslið Ísraels hafa þó ekki mátt spila heimaleiki sína í Ísrael, í keppnum á vegum UEFA, síðan í október 2023.
Ísraelar óttast að nú muni framkvæmdastjórn UEFA láta undan þrýstingi um að setja Ísraela í algjört bann. Samkvæmt ísraelskum miðlum er mikil pressa á UEFA frá Katar, einum helsta styrktaraðila UEFA, eftir að Ísraelsher gerði sprengjuárás í Doha sem beinast átti gegn háttsettum Hamas-liðum.
Tuttugu lönd eiga fulltrúa í framkvæmdastjórn UEFA og samkvæmt ísraelskum miðlum er talið að aðeins tvö eða þrjú þeirra séu staðföst á móti því að banna Ísrael frá evrópskum fótbolta. Israel Hayom hefur eftir heimildamanni innan ísraelska knattspyrnusambandsins að því sé nú allt reynt til þess að engin kosning fari fram, og að treyst sé á að Þýskaland og Ungverjaland hjálpi til við það.
Ísrael er í miðri undankeppni fyrir HM karla sem fram fer í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada næsta sumar. Liðið er í baráttu við Ítalíu og Noreg um möguleikann á að komast á HM en undankeppninni lýkur ekki fyrr en um miðjan nóvember.
Þá er Maccabi Tel Aviv að byrja keppni í Evrópudeildinni á miðvikudaginn, með leik við PAOK frá Grikklandi.
Fótbolti er vinsælasta íþróttin í Ísrael og ljóst að bann frá UEFA hefði gífurleg áhrif á fótboltann í landinu, auk þess sem aðrar íþróttir gætu fylgt fordæmi fótboltans, að mati Shlomi Barzel samskiptastjóra ísraelska knattspyrnusambandsins.
„Það kemur á óvart að við séum enn í alþjóðlegum keppnum. Að mörgu leyti er það kraftaverk. Í gegnum söguna hafa lið farið í bann fyrir mun minna,“ sagði Barzel en taldi líklegt að Ísrael fengi þó að klára yfirstandandi undankeppni HM. Það væri þó alveg ljóst að ef að leyfð hefði verið opin atkvæðagreiðsla aðildarsambanda innan UEFA eða FIFA þá væru Ísraelar nú þegar komnir í bann.