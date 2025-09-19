Sagður neita að samþykkja hergagnasendingu til Taívan Samúel Karl Ólason skrifar 19. september 2025 14:20 Donald Trump og Xi Jinping, forsetar Bandaríkjanna og Kína. AP/Susan Walsh Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, er sagður hafa neitað að samþykkja umfangsmikla hergagnasendingu til Tavían í sumar, á sama tíma og hann reynir að semja við Xi Jinping um viðskiptasamband ríkjanna og mögulegan fund þeirra á milli. Þetta hefur Washington Post eftir heimildarmönnum sínum innan Hvíta hússins og öðrum sem sagðir eru þekkja til þessara mála. Miðillinn segir að enn væri hægt að snúa þessari ákvörðun en verði staðið við hana yrði um mikinn viðsnúning að ræða í utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Bandaríkin og Kína hafa átt í nokkuð umfangsmiklum viðskiptaerjum og hefur þeim verið lýst sem viðskiptastríði. Trump hefur að mestu leyti notast við tolla og bannað bandarískum fyrirtækjum að selja tilteknar vörur í Kína. Ráðamenn í Kína hafa einnig beitt einhverju skæðast vopni þeirra, sem er að takmarka sölu á sjaldgæfum málmum og afurðum úr þeim til Bandaríkjanna og annarra ríkja. Fyrr á þessu ári vöruðu forsvarsmenn stórra fyrirtækja víða um heim við umfangsmiklum og slæmum áhrifum á hagkerfi heimsins vegna þessara takmarkana en Kínverjar eru svo gott sem allsráðandi á sviði sjaldgæfra málma. Sjá einnig: Trump segir sjaldgæfa málma og segla aftur á leið til Bandaríkjanna Kínverjar hafa einnig hætt að kaupa landbúnaðarvörur frá Bandaríkjunum, sem hefur komið verulega niður á bandarískum bændum. Vilja vera klárir fyrir innrás 2027 Ráðamenn í Kína gera tilkall til Taívan og hafa heitið því að sameina eyríkið við meginlandið og að gera það með valdi ef svo þarf. Xi hefur sjálfur sagt þetta og segja embættismenn í Bandaríkjunum að hann hafi skipað yfirmönnum hers síns að vera tilbúnir til að ráðast á Taívan fyrir árið 2027. Undanfarin ár hefur herafli Kína gengist umfangsmikla nútímavæðingu og endurbætur og hafa Kínverjar beitt Taívan sífellt meiri þrýstingi. Taívanar segjast sjálfstæðir og segjast ætla að verja frelsi þeirra og lýðræði. Sjálfstæðissinnum hefur vaxið ásmegin í Taívan á undanförnum árum en Taívanar hafa aldrei lýst yfir formlegu sjálfstæði. Valdajafnvægi herafla ríkjanna hefur breyst töluvert í gegnum árin. Geri Kínverjar innrás í Tavían þyrftu þeir þó að flytja mikinn herafla yfir Taívan-sund og yrði það líklega að miklu leyti gert á skipum. Sú sigling yrði 130 kílómetra löng og Taívanar hafa haft sjötíu ár til að undirbúa varnir sínar og víggirða þá fáu staði þar sem hægt væri að lenda umfangsmiklum herafla. Vill pening fyrir vopnin Bandaríska þingið hefur heimilað forsetanum að senda hergögn fyrir um milljarð dala á ári hverju til Taívan. Áður en Joe Biden lét af embætti samþykkti hann sendingu hergagna fyrir 571 milljón dala og átti þessi sending að vera rúmlega fjögur hundruð milljóna virði. Áður hafði hann samþykkt frekari hernaðaraðstoð handa Taívan til lengri tíma. Donald Trump hefur þó lengi verið mótfallinn hernaðaraðstoð sem þessari og vill fá greiðslu fyrir hergögnin, eins og í tilfelli Úkraínu, þar sem bakhjarlar Úkraínu í Evrópu eru nú að greiða fyrir vopn frá Bandaríkjunum. WP segir Trump þeirrar skoðunar að Taívan, sem sé tiltölulega vel stætt efnahagslega eigi að greiða fyrir vopn frá Bandaríkjunum. Erindrekar ríkjanna eru sagðir hafa gert samkomulag um að Taívan myndi greiða milljarða dala fyrir hergögn frá Bandaríkjunum á komandi árum. Þar er um að ræða dróna, eldflaugar af ýmsum gerðum og skynjara. Mögulegt er að það muni taka mörg ár að koma þessum hergögnum til eyjunnar en herafli Taívan er þegar að bíða eftir umfangsmiklum og dýrum sendingum af herþotum og Harpoon-stýriflaugum, sem eru hannaðar til að sökkva skipum. Nýlegur fundur leiðtoga Rússlands, Kína, Indlands og fleiri ríkja í Tianjin og stærðarhersýning beint í kjölfarið sé vottur um vaxandi spennu í heiminum. 3. september 2025 22:43 Saka Bandaríkin um kúgun og svara fyrir sig Yfirvöld í Kína ætla sér að „berjast til endaloka“ ætli Bandaríkin að halda áfram að stigmagna tollastríðið. Í yfirlýsingu frá viðskiptaráðuneyti Kína eru Bandaríkin sökuð um kúgun. Þar segir einnig að hótanir Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, um að hækka enn frekar tolla gegn Kína séu mistök. 