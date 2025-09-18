Hæð yfir Grænlandi og lægðasvæði austur af landinu beina svalri norðlægri átt til landsins og verður víða kaldi eða strekkingur í dag.
Á vef Veðurstofunnar segir að á norðanverðu landinu megi búast við einhverjum skúrum eða slydduéljum, en snjóéljum á heiðum, og um miðjan dag bæti í úrkomu um tíma. Sunnan heiða verður hins vegar yfirleitt þurrt og bjart veður.
Hiti tvö til tíu stig yfir daginn, mildast allra syðst, en víða líkur á næturfrosti.
„Keimlíkt veður á morgun, en þó bætir heldur í vind austast á landinu og sumar spár gera ráð fyrir samfelldri úrkomu þar fyrri part dags.
Hægari vindur á laugardag og léttir til fyrir norðan, en stíf norðvestanátt austantil fram eftir degi með lítilsháttar úrkomu.
Um kvöldið snýst svo í vestlæga átt og á sunnudag er útlit fyrir að það hlýni með vætu víða um land,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á föstudag: Norðan og norðvestan 8-15 m/s, hvassast austanlands. Skúrir eða él á Norður- og Austurlandi, annars bjart að mestu. Hiti 1 til 8 stig, en allvíða næturfrost.
Á laugardag: Norðvestan og norðan 3-10 og bjart með köflum, en 10-15 austanlands og dálitlar skúrir eða slydduél fram eftir degi. Heldur hlýnandi. Vestan 5-13 um kvöldið og þykknar upp um landið vestanvert.
Á sunnudag: Vestan og suðvestan 8-13 og rigning með köflum. Hiti 4 til 11 stig.
Á mánudag (haustjafndægur): Breytileg átt og stöku skúrir. Hiti breytist lítið.
Á þriðjudag: Suðlæg átt og rigning með köflum, en þurrt um landið norðaustanvert. Hiti 7 til 12 stig.
Á miðvikudag: Breytileg átt og líkur á vætu víða um land.