Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út að hóteli í Reykjavík þar sem óskað var eftir aðstoð þar sem óvelkominn einstaklingur hafði komið sér fyrir á háalofti hótelsins.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu þar sem segir frá verkefnum gærkvöldsins og næturinnar. Þar kemur fram að tveir gistu fangageymslur lögreglu í morgunsárið.
Einnig segir að maður hafi verið handtekinn eftir að hafa barið annan mann í höfuðið með glasi. Hinn slasaði var fluttur á bráðamóttöku Landspítalans til skoðunar en að ekki sé vitað um alvarleika áverka.
Þá var tilkynnt um foktjón þar sem grindverk hafði fokið út á akbraut. Grindverkið var fjarlægt og reynt að skorða það svo það færi ekki aftur af stað.
Enn fremur segir að tilkynnt hafi verið um umferðaróhapp þar sem ekið var á kyrrstæðan bíl. Ökumaður bílsins er grunaður um akstur undir áhrifum áfengis og er vistaður í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins.
Loks segir að lögregla hafi verið kölluð út eftir að tilkynnt var um innbrot í fyrirtæki á svæði lögreglustöðvar 3 sem nær yfir Kópavog og Breiðholt.