Ógnaði öðrum með skærum Hólmfríður Gísladóttir skrifar 18. september 2025 06:30 Lögregla var meðal annars kölluð til í nótt vegna hávaða frá bifreið. Vísir/Vilhelm Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti tveimur útköllum vegna líkamsárása í nótt og þá var einstaklingur handtekinn eftir að hafa viðhaft ógnandi hegðun með skærum á skemmtistað. Lögregla kom einnig að málum þar sem tilkynnt var um ágreining á milli leigutaka og leigusala, auk þess sem tilkynnt var um slagsmál í umdæminu Grafarvogur, Árbær og Mosfellsbær. Alls voru 64 mál skráð í kerfi lögreglu á vaktinni og fjórir gistu fangageymslur í morgunsárið. Af öðrum verkefnum má meðal annars nefna tvo einstaklinga sem voru sofandi í strætó en lögregla fór á vettvang til að vekja þá og vísa á brott. Þá bárust tilkynningar um fólk í annarlegu ástandi í verslun og óvelkominn einstakling í heimahúsi. Lögregla var einnig kölluð til vegna þjófnaðar úr verslun og húsbrots í hjólhýsi. Þá urðu nokkur umferðaróhöpp á höfuðborgarsvæðinu, meðal annars eitt þar sem ekið var á brunahana. Lögreglumál