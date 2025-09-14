Hið árlega Haustbingó Blökastsins fer fram í beinni útsendingu á Vísi og sjónvarpsstöðinni Vísi klukkan 19:30 í kvöld. Eins og alltaf eru stórir vinningar og strákarnir lofa stuði og stemningu.
Bingóið átti að fara fram á fyrir viku síðan en tæknilegir örðugleikar komu í veg fyrir það. Nú er búið að tryggja öll tæknimál þannig bingóið á að fara snurðulaust fram.
Allir geta horft á útsendinguna en til þess að fá bingóspjöld og eiga möguleika á að vinna þarf að gerast áskrifandi að hlaðvarpi þeirra félaga, Blökastinu. Það er gert með því að fara á fm95blo.is, gerast áskrifandi og smella svo á rauða bingótakkann sem birtist efst á síðunni 5. september.
Útsendingin hefst klukkan 19:30 hér á Vísi og sjónvarpi Vísis. Nálgast má sjónvarp Vísis bæði á Sjónvarpi Sýnar og Sjónvarpi Símans.
„Við höfum alltaf viljað halda í hefðina frá því við byrjuðum með Haustbingó Blökastsins. Þetta er svo mikil snilld til þess að brjóta mánuðinn upp með stuði. Svo er þetta líka fullkominn sunnudagur þar sem það er landsleikjahlé,“ segir Auðunn Blöndal um bingóið.
Og svo er aldrei að vita hvort Steindi komi með eitthvað úr bílskúrnum.
Áskrifendur Blökastsins skrá sig inn á fm95blö.is, smella á „SÆKJA BINGÓ SPJÖLD“-takkann sem fer með þá á hlekk þar sem þeir geta sótt sér þrjú spjöld. Þeir sem vilja taka þátt fara á hlekkinn, búa til aðgang þar og fá spjöld.
Athugið að spjöldum er úthlutað á aðganginn sem er búinn til þegar þú sækir spjöldin, hægt er að skrá sig inn með sama aðgangi í öðru tæki en þá birtast sömu spjöldin. Tækin muna eftir innskráningunni þannig að hægt er að fara af síðunni og koma aftur. Allir áskrifendur Blökastsins geta sótt spjöld.
Síðan er um að gera að fylgjast vandlega með því þegar strákarnir draga út tölurnar. Ef þú skyldir fá bingó áttu að ýta á Bingó-takkann neðst á spjaldinu um leið. Ef þú ert í stuði er gott að gera eins og Steindi segir, standa upp í sófanum og kalla „BINGÓ!“
