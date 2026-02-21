Yfirgefinn apaungi finnur huggun í apabangsa úr Ikea Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 21. febrúar 2026 21:07 Punch og Djungelskog-apinn á góðri stundu. Getty Japanski makakíapinn Punch, sem býr í dýragarði utan Tókýó, er einn frægasti api heims um þessar mundir. Myndskeið af honum og órangútantuskudýri úr Ikea, óvæntu tvíeyki, dreifast sem eldur í sinu um netmiðla. Punch var yfirgefinn af móður sinni þegar hann fæddist í dýragarðinum í Ichikawa fyrir sjö mánuðum. Á fyrstu mánuðunum eru makakíapar háðir mæðrum sínum og finna öryggi og öðlast styrk með því að halda í feld þeirra. Þegar áhyggjufullur gestur greindi starfsmönnum frá högum Punch var gripið til þess örþrifaráðs að sjá apanum fyrir förunaut. „Punch átti engan að til þess að halda í. Við prófuðum að gefa honum upprúllað handklæði og leyfðum honum að prófa að halda í alls kyns leikföng.“ Djungelskog-apinn fylgir Punch hvert sem hann fer. Getty Eitt leikfangið reyndist betri en önnur og úr varð fallegt samband Punch og órangútansins Djungelskog, sem kemur úr hillum sænsku húsgagnaverslunarinnar Ikea. Myndskeið af daglegu lífi Punch, sem virðist finna huggun og hughreystingu í þessum nýja vini sínum, er að finna á víð og dreif um netmiðlana. Þá hefur dúóið ratað á marga af stærstu erlendu netmiðlunum undanfarna daga. Líkt og önnur dýr eiga apar til að vera vondir við aðra apa. Á myndbandinu hér að neðan, sem netverjar keppast við að deila sín á milli þessa dagana, sést Punch leita í mjúkt tuskudýrið eftir að sambýlisapar hans í dýragarðinum gera honum lífið leitt. Viðkvæmir eru varaðir við efni myndbandsins. Baby macaque Punch was suddenly attacked and ran straight to his plush, clinging to it and shaking for a long time 😢 pic.twitter.com/2K6hV3q9GG— Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld) February 19, 2026 Dýr Japan Mest lesið Frægðin steig Magna til höfuðs en aðeins í skamma stund Lífið Minnist sonar síns og styður við börn í sorg Lífið Áhorfið rýkur upp þegar minnst er á Ísland Lífið Kinký bangsar og leðurklæddir kroppar Menning Yfirgefinn apaungi finnur huggun í apabangsa úr Ikea Lífið Fréttatía vikunnar: Lilja, eitur og krulla Lífið Hlægileg sjálfsfróun og hryðjuverk á Wuthering Heights Gagnrýni Á leið á flugvöllinn þegar fluginu var flýtt Lífið Vinkonuferð til Íslands tók óvænta stefnu Lífið Hitti Gísla á Uppsölum á skyggnilýsingafundi Lífið Fleiri fréttir Yfirgefinn apaungi finnur huggun í apabangsa úr Ikea Áhorfið rýkur upp þegar minnst er á Ísland Frægðin steig Magna til höfuðs en aðeins í skamma stund Minnist sonar síns og styður við börn í sorg Fréttatía vikunnar: Lilja, eitur og krulla Bleikar kollur, gellur og gaurar Einn sá efnilegasti ætlar að verða sá fyrsti inn á Ólympíuleika Halla Vilhjálms flutt í Fossvoginn Á leið á flugvöllinn þegar fluginu var flýtt Hitti Gísla á Uppsölum á skyggnilýsingafundi Frá einni ofurbombu til annarrar Eric Dane er látinn Þeim fjölgar sem skilja Íslensk Barbí og Ken: „Litaði bara hárið og fór í sprey-tan“ Vigdís og Gerald Häsler selja húsið Nýtt verk frá Martin en samt kvarta aðdáendur Falsmyndir af sólmyrkva vella fram: „Gervigreindin er plága“ Ekkja Hefners varar við birtingu nektarmynda úr dagbókum hans Verður alltaf meyr þegar hann hugsar um lífsbjörgina „Við löbbum ekki bara og hrösum um Esjuna“ Í sárum yfir brandara um hrossatyppi Sungið, saumað og sprellað á öskudaginn Sagði já og baðst í leiðinni afsökunar „Ég skal rétta þjófinum 60.000 kall og óska honum góðs dags“ Tannlæknir sem tannkrem á öskudaginn Keyptu 250 fermetra hús í Andalúsíu á fjörutíu milljónir Handtekinn fyrir að sýna typpið LaBeouf buffaði tvo og sambandið búið spil Pedro Pascal og Rafa saman á Valentínusardag „Ég er alltaf þreyttur á sjálfum mér“ Sjá meira