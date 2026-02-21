Lífið

Yfir­gefinn apaungi finnur huggun í apabangsa úr Ikea

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Punch og Djungelskog-apinn á góðri stundu.
Punch og Djungelskog-apinn á góðri stundu. Getty

Japanski makakíapinn Punch, sem býr í dýragarði utan Tókýó, er einn frægasti api heims um þessar mundir. Myndskeið af honum og órangútantuskudýri úr Ikea, óvæntu tvíeyki, dreifast sem eldur í sinu um netmiðla. 

Punch var yfirgefinn af móður sinni þegar hann fæddist í dýragarðinum í Ichikawa fyrir sjö mánuðum. Á fyrstu mánuðunum eru makakíapar háðir mæðrum sínum og finna öryggi og öðlast styrk með því að halda í feld þeirra.  Þegar áhyggjufullur gestur greindi starfsmönnum frá högum Punch var gripið til þess örþrifaráðs að sjá apanum fyrir förunaut.

„Punch átti engan að til þess að halda í. Við prófuðum að gefa honum upprúllað handklæði og leyfðum honum að prófa að halda í alls kyns leikföng.“

Djungelskog-apinn fylgir Punch hvert sem hann fer. Getty

Eitt leikfangið reyndist betri en önnur og úr varð fallegt samband Punch og órangútansins Djungelskog, sem kemur úr hillum sænsku húsgagnaverslunarinnar Ikea. 

Myndskeið af daglegu lífi Punch, sem virðist finna huggun og hughreystingu í þessum nýja vini sínum, er að finna á víð og dreif um netmiðlana. Þá hefur dúóið ratað á marga af stærstu erlendu netmiðlunum undanfarna daga. 

Líkt og önnur dýr eiga apar til að vera vondir við aðra apa. Á myndbandinu hér að neðan, sem netverjar keppast við að deila sín á milli þessa dagana, sést Punch leita í mjúkt tuskudýrið eftir að sambýlisapar hans í dýragarðinum gera honum lífið leitt. Viðkvæmir eru varaðir við efni myndbandsins. 

Dýr Japan


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.