Best klæddu pör sögunnar

Tískan er margbreytilegt fyrirbæri þar sem hver og einn reynir að fylgja eigin takti en flottheitin eiga það til að aukast til muna þegar pör leika sér að því að klæða sig skemmtilega upp saman. Hér verður farið yfir nokkur slík pör í sögulegu samhengi.
Listinn dregur innblástur frá nýlengri grein tískutímaritsins Dazed og er að sjálfsögðu langt frá því að vera tæmandi.
Sjónvarpsþættirnir Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette eru að gera allt vitlaust á streymisveitunni Disney+ en þar er farið yfir ástarsögu Johns Kennedy yngri, sem var sonur forsetans sögulega, og tískudrottningarinnar Carolyn Bessette.
Carolyn starfaði hjá Calvin Klein og var ein af þeim sem skilgreindi stíl níunda áratugarins. Spaggettí-kjólar, svartar og elegant flíkur, hlébarðakápur, stílhrein töffarastígvél og beinar gallabuxur voru meðal annars það sem myndaði epískan stíl hennar.
Kennedy yngri var líka óhræddur við að taka áhættu í klæðaburði, lék sér með liti og skemmtileg snið, hjólaði allt og var með afslappaðan íþróttastíl í bland við smart jakkaföt.
Hjón sem eru í raun konungborin þegar það kemur að tísku og frægð. Eitthvað umtalaðasta par Bretlands, fyrrum Kryddpía og núverandi forstjóri risa tískuhúss og einhver ástsælasti knattspyrnukappi sögunnar.
Stöðugt í sviðsljósinu, elska athyglina, bæði með eigin Netflix seríu um líf sitt og uppvaxtarár. Rosalegt fjölskyldudrama. En stællinn og klæðaburðurinn undantekningarlaust til fyrirmyndar.
Tónlistarparið Rihanna og A$AP eru mómentið, fortíðin og framtíðin. Rihanna er auðvitað athafnakona með meiru, Fenty tískudíva með óaðfinnanlegan stæl sem enginn í Hollywood kemst nálægt. Elegans og ofurtöffari og allt þar á milli og förðun sem segir sex.
Rapparinn A$AP Rocky er líka gullfallegur og glæsilegur og veit hvað hann syngur þegar það kemur að tískunni. Eitt af hans vinsælustu lögum er einmitt lagið Fashion Killa frá árinu 2013 og þar birtist Rihanna, mörgum árum áður en þau byrjuðu saman.
Raunveruleikastjarnan og ein frægasta dragdrottning heims RuPaul Charles giftst sínum heittelskaða Georges LeBar, sem er ástralskur listamaður, árið 2017.
Strákarnir eru með ólíkan stíl sem passar svo skemmtilega saman þar sem Georges fer stílhreinar leiðir og RuPaul hugsar út fyrir kassann.
Leikkonan og kúltúrkrakkinn Lily Rose Depp og rapparinn 070 Shake eru sjóðheitar saman og alltaf svo ótrúlega töff klæddar, hvor á sinn einstaka máta.
Lily Rose er með skvísulegan en hráan stíl, leikur sér með þröngar flíkur og skemmtileg mynstur og 070 Shake er mikill töffari í víðu og stóru.
Rómantíska rokkparið sem fór alla leið með „heroin chic“ lúkk tíunda áratugarins og hlaut gríðarlega sorgleg örlög. Hjúin voru oftar en ekki ótrúlega töff í bland við það að vera svolítið sjúskuð enda alvöru rokkstjörnur.
Love lék sér með rómans og gamlar Hollywood víbrur, þar sem innblástur var meðal annars sóttur til Marilyn Monroe.
Cobain, sem var aðalsöngvari Nirvana, virtist alltaf bara hafa hent sér í eitthvað, sem kom fáránlega vel út. Rauð skvísusólgleraugu í bland við röndóttan bol og rifnar gallabuxur. Iconic.
Súperstjarnan, tónlistarkonan, fyrirsætan, leikkonan og tískudrottningin Grace Jones ögraði staðalímyndum og hefur alltaf farið eigin leiðir. Þau áttu í intensívu ástarsambandi frá 1983 til 1986 og kynntust þegar Lundgren var ráðinn sem lífvörður hennar í Ástralíu.
Þá hjálpaði hún honum að næla sér í hlutverk í kvikmyndinni A View To Kill sem leiddi til mikillar frægðar hans.
Hjúin léku sér að því að klæða sig skemmtilega upp saman og þóttu um tíma eitthvað langflottasta par Hollywood. Grace Jones er auðvitað á topplista yfir best klæddu konur sögunnar og hefur hún eflaust haft jákvæð áhrif á tískuvit Lundgren.
Eitt best klædda par sögunnar sem eignaðist eina best klæddu dóttur sögunnar Zoe Kravitz.
Tískuvit út í gegn og stæll sem enginn getur fest kaup á, hann er bara meðfæddur. Tónlistargoðsögnin Lenny Kravitz er alltaf heitur og útvíðar leðurbuxur, prjónapeysur, litir, reimar og annar kynþokki einkennir stíl hans.
Lisa Bonet er alltaf elegant, bóhó pæja og þó að ást þeirra hafi ekki enst þá heldur parastíll þeirra áfram að veita fjölda para innblástur um allan heim.
Drottning og konungur stúdíó 54. Diskódrottning og leðurrokkari. Goðsagnir í tísku.