Newcastle, Fulham og Bournemouth unnu öll sigra í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Fimm leikjum var að ljúka en tveim þeirra lauk með markalausum jafnteflum.
Crystal Palace gerði 0-0 jafntefli við Sunderland og sama niðurstaða varð hjá Everton og Aston Villa.
Fulham og Leeds virtust vera að gera markalaust jafntefli sömuleiðis eða þar til á fjórðu mínútu uppbótartíma þegar Svíinn Gabriel Gudmundsson skoraði býsna laglegt sjálfsmark.
Newcastle vann einnig 1-0 sigur en þar var það nýi framherjinn Nick Woltemade sem skoraði með frábærum skalla á 29. mínútu.
Bournemouth vann svo 2-1 sigur gegn Brighton þar sem Antoine Semenyo lagði upp fyrsta mark leiksins fyrir Alex Scott og skoraði svo sjálfur úr víti á 61. mínútu, eftir að Kaoru Mitoma hafði jafnað metin fyrir Brighton.