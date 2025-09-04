Innlent

Fimm hand­teknir í að­gerðum sérsveitar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Tveir lögreglubílar og sérsveitin eru á Aðalgötunni.
Fimm voru handteknir á Siglufirði í kvöld í aðgerðum lögreglunnar á Norðurlandi eystra og sérsveitar Ríkislögreglustjóra. Einn var fluttur slasaður á sjúkrahús.

Klukkan tuttugu mínútur í sjö í kvöld barst lögreglunni á Norðurlandi eystra tilkynning um slasaðan mann utandyra á Siglufirði

„Virtist um áverka að ræða sem gætu stafað af líkamsárás eða átökum milli manna. Til að tryggja almennt öryggi var farið í sameiginlega aðgerð LNE og sérsveitar Ríkislögreglustjóra,“ segir í tilkynningu frá lögreglu.

Fimm aðilar voru handteknir og færðir í varðhald lögreglu. Hinn slasaði var fluttur á sjúkrahúsið á Siglufirði og þaðan á sjúkrahúsið á Akureyri. 

Helena Rós Sturludóttir, upplýsingafulltrúi Ríkislögreglustjóra, staðfestir í samtali við fréttastofu að sérsveitin hefði verið kölluð út. Hún gat ekki veitt upplýsingar um hvers konar aðgerð væri að ræða.

Veistu meira um málið? Sendu okkur línu á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði heitið.

Lögreglumál Fjallabyggð

