United banarnir drógust á móti Leeds bönunum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 27. ágúst 2025 21:57 Charles Vernam fagnar marki sínu fyrir Grimsby Town í sigrinum á Manchester United í kvöld. Getty/George Wood Eftir leikina í enska deildarbikarnum í kvöld var dregið í þriðju umferð keppninnar en þar koma hinn bestu liðin úr ensku úrvalsdeildinni. D-deildarlið Grimsby Town sló í kvöld út úrvalsdeildarlið Manchester United og mætir Sheffield Wednesday í næstu umferð. Þetta þýðir að þar mætast tvö neðrideildarlið sem slógu út lið úr ensku úrvalsdeildinni í vítakeppni. Manchester United er eitt af fjórum úrvalsdeildarliðum sem eru úr leik en Bournemouth tapaði á móti Brentford, West Ham tapaði á móti Wolves og Leeds United tapaði síðan í vítakeppni á móti Sheffield Wednesday. Englandsmeistarar Liverpool fengu heimaleik á móti Southampton en Arsenal fer á útivöll á móti Port Vale. Manchester City er á útivelli á móti Huddersfield. Einu úrvalsdeildarliðin sem mætast eru Brentford og Aston Villa annars vegar og Wolves og Everton hins vegar. Hér fyrir neðan má sjá hvaða lið mætast en leikirnir fara fram í vikunni frá 15. til 22. september næstkomandi. Liðin sem mætast í þriðju umferð enska deildabikarsins: Port Vale - Arsenal Swansea - Nottingham Forest Lincoln - Chelsea Tottenham v Doncaster Brentford - Aston Villa Huddersfield - Manchester City Liverpool - Southampton Newcastle - Bradford City Sheffield Wednesday - Grimsby Wolves - Everton Crystal Palace - Millwall Burnley - Cardiff Wrexham - Reading Wigan - Wycombe Barnsley - Brighton Fulham - Cambridge