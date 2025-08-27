Rio grínaðist með söngva Liverpool fólksins

Það er komin nýr Rio í enska boltann og „gamli Rio“ leyfði sér að grínast aðeins með það.
Hinn sextán ára gamli Rio Ngumoha varð á mánudagskvöldið yngsti leikmaðurinn til að skora fyrir félagið í allri sögu Liverpool en hann náði metinu með eftirminnilegum hætti.
Strákurinn kom inn á sem varamaður í uppbótatíma og tryggði Liverpool öll þrjú stigin á erfiðum útivelli með því að skora sigurmarkið á móti Newcastle þegar tíu mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma.
Rio Ngumoha hafði sýndi flott tilþrif á undirbúningstímabilinu en fékk ekki að spila í fyrstu umferðinni.
Nú fékk hann hins vegar tækifærið og nýtt það með yfirvegaðri og sannfærandi afgreiðslu þegar liðið hans þurfti svo sannarlega á því að halda.
Það hafa auðvitað allir í Liverpool fjölskyldunni keppst við að lofsyngja strákinn síðan og mótherjarnir gera sér grein fyrir því að þarna er líklegast að koma fram ný stórstjarna í boltanum.
„Gamli Rio“ hafði húmor fyrir öllu saman.
Rio Ferdinand var stórstjarna í ensku úrvalsdeildinni frá 1997 til 2011 og lengst af í hópi bestu varnarmanna deildarinnar. Hann vann sex Englandsmeistaratitla með Manchester United.
Ferdinand fór á netið og grínaðist með söngva Liverpool fólksins.
„Sérstakt fyrir mig að vakna í morgun, fara á netið og sjá myndbönd af stuðningsmönnum Liverpool syngja ‚Rio, Rio',“ skrifaði Rio Ferdinand en bætti svo við:
„Ég vil óska unga manninum og fjölskyldu hans til hamingju. Þvílíkt augnablik,“ skrifaði Ferdinand.
