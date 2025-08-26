Newcastle United er í framherjaleit og rennir hýru auga til Norðmannsins Jörgen Strand Larsen hjá Wolves.
Callum Wilson yfirgaf Newcastle í sumar og þá ríkir mikil óvissa með framtíð Alexanders Isak. Hann vill fara til Liverpool en Newcastle vill ekki selja hann. Isak hefur ekki verið í leikmannahópi Newcastle í fyrstu tveimur leikjum liðsins í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu.
Enskir fjölmiðlar greina frá því að Newcastle hafi boðið fimmtíu milljónir punda í Strand Larsen en Wolves hafi hafnað því tilboði.
Newcastle hefur einnig boðið í Yoane Wissa, framherja Newcastle, en ekki haft erindi sem erfiði.
Strand Larsen skoraði fjórtán mörk í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili. Hann lék þá sem lánsmaður með Wolves frá Celta Vigo. Úlfarnir keyptu norska framherjann svo í sumar fyrir 23 milljónir punda.
Anthony Gordon byrjaði sem fremsti maður hjá Newcastle í markalausa jafnteflinu við Aston Villa um þarsíðustu helgi og í 2-3 tapinu fyrir Liverpool í gær. Gordon var rekinn af velli í uppbótartíma fyrri hálfleiks eftir að hann braut á Virgil van Dijk, fyrirliða Liverpool.
Newcastle er með eitt stig eftir fyrstu tvær umferðirnar í ensku úrvalsdeildinni. Næsti leikur liðsins er gegn nýliðum Leeds United á laugardaginn.
Wolves er án stiga og hefur ekki enn skorað mark á tímabilinu. Liðið mætir Everton á heimavelli í næsta leik sínum á laugardaginn.