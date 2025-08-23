Hjörvar fékk treyju með kveðju frá De Gea í beinni Sindri Sverrisson skrifar 23. ágúst 2025 14:25 Hjörvar Hafliðason með treyjuna góðu frá Gumma Ben í dag. Sýn Sport Það getur allt gerst í beinni útsendingu í DocZone hjá Hjörvari Hafliðasyni og félögum. Eftir að þeir höfðu fylgst með bekkpressukeppni á Kjarvalsstöðum kom Gummi Ben óvænt í heimsókn, með enn óvæntari glaðning. Áritaða treyju með kveðju frá David de Gea. Á treyjunni var heldur kaldhæðnisleg kveðja frá De Gea því hún var á þá leið að hann væri þakklátur Hjörvari fyrir stuðninginn í sjónvarpsútsendingum í gegnum tíðina. Brot úr þættinum, þar sem menn fylgjast með öllu því helsta í boltanum á laugardögum á Sýn Sport, má sjá hér að neðan. Klippa: Gummi færði Hjörvari treyju frá De Gea Hjörvar, eða Dr. Football, verður seint sagður mikill aðdáandi spænska markvarðarins David de Gea og talaði lengi fyrir því að Manchester United ætti að losa sig við hann. De Gea fór svo loks frá United sumarið 2023 og er nú liðsfélagi Alberts Guðmundssonar hjá Fiorentina á Ítalíu. Albert hefur því eflaust hjálpað pabba sínum við að útvega treyjuna sem hann gaf Hjörvari í dag. „Af því að það er búið að ganga svo frábærlega eftir Hjörvar losnaði frá De Gea þá erum við með kveðju hérna frá De Gea,“ sagði Gummi hress og færði Hjörvari treyjuna sem hann þakkaði kærlega fyrir. DocZone er í fullum gangi á Sýn Sport en þátturinn er á laugardögum frá 13:40 og fram yfir leikina sem hefjast klukkan 14 í ensku úrvalsdeildinni. Enski boltinn Ítalski boltinn Mest lesið Reykjavíkurmaraþonið í beinni á Vísi Sport Elísa langfyrst fyrir Magnús Mána: „Þessi dagur er fyrir hann“ Sport Magnaður sigur Dags í Vestratreyju: „Núna er bara stefnan sett á ÓL“ Sport Svekktur Íslandsmeistari: „Þetta var rosalega erfitt hlaup“ Sport Vann hálft maraþon, fæddi barn og varð svo meistari í heilu maraþoni Sport Skelfileg mistök City og fullkomin byrjun Spurs Enski boltinn Sjáðu „fólkið frá þessum stað“ fagna í alvöru gæsahúðarmyndbandi Fótbolti Aurier í bann vegna lifrarbólgu Fótbolti Patrick sleit hásin og verður frá út tímabilið Íslenski boltinn Gat ekki skammað frænda því hann þurfti að fara upp á spítala Handbolti Fleiri fréttir Ronaldo þarf enn að bíða eftir titli þrátt fyrir tímamótamark Hjörvar fékk treyju með kveðju frá De Gea í beinni Skelfileg mistök City og fullkomin byrjun Spurs Valgeir fékk að spila og lagði strax upp í fyrsta sigrinum Sjáðu „fólkið frá þessum stað“ fagna í alvöru gæsahúðarmyndbandi Aurier í bann vegna lifrarbólgu Myndaveisla frá sögulegri stund Vestra Sjáðu markaveisluna hjá Chelsea í Austur-Lundúnum „Greenwood fékk annað tækifæri en ekki sonur minn“ Potter niðurlútur: „Ekki margt jákvætt“ „Það er æfing á morgun“ „Flottasta mark sem ég hef skorað á ferlinum“ Patrick sleit hásin og verður frá út tímabilið „Lið úr bæ þar sem eru fleiri fiskar og kindur en fólk“ Uppgjörið: Valur - Vestri 0-1 | Vestri bikarmeistari í fyrsta sinn Chelsea svaraði með fimm mörkum og pressan á Potter eykst Uppgjörið: Breiðablik - Tindastóll 5-0 | Blikar fóru illa með laskaða Stóla Kane með þrennu er Bayern valtaði yfir Leipzig Framlengir við City: „Ég elska Manchester“ Palmer meiddist í upphitun og ekki með gegn West Ham Rodri og Foden klárir í slaginn Viljum ekki leikmenn sem vilja ekki Spurs Ósáttur við aðgerðaleysið: Dreg fram skóna sjálfur „Eitt mesta ofbeldi í sögu fótboltans“ Ófriðarbál hjá Forest og stjórinn mögulega rekinn Hvetur fólk til að brjóta reglu og velja Haaland Sjáðu mörkin: Borðtennis í Garðabæ og tveggja mánaða bið tók enda á Akureyri Sjáðu endurkomu Breiðabliks gegn Virtus og markið sem VAR dæmdi af „Erum við virkilega í fituprósentum 2025?“ „Spark í rassinn til að gíra okkur upp í þetta“ Sjá meira