Hjör­var fékk treyju með kveðju frá De Gea í beinni

Sindri Sverrisson skrifar
Hjörvar Hafliðason með treyjuna góðu frá Gumma Ben í dag.
Sýn Sport

Það getur allt gerst í beinni útsendingu í DocZone hjá Hjörvari Hafliðasyni og félögum. Eftir að þeir höfðu fylgst með bekkpressukeppni á Kjarvalsstöðum kom Gummi Ben óvænt í heimsókn, með enn óvæntari glaðning. Áritaða treyju með kveðju frá David de Gea.

Á treyjunni var heldur kaldhæðnisleg kveðja frá De Gea því hún var á þá leið að hann væri þakklátur Hjörvari fyrir stuðninginn í sjónvarpsútsendingum í gegnum tíðina.

Brot úr þættinum, þar sem menn fylgjast með öllu því helsta í boltanum á laugardögum á Sýn Sport, má sjá hér að neðan.

Klippa: Gummi færði Hjörvari treyju frá De Gea

Hjörvar, eða Dr. Football, verður seint sagður mikill aðdáandi spænska markvarðarins David de Gea og talaði lengi fyrir því að Manchester United ætti að losa sig við hann.

De Gea fór svo loks frá United sumarið 2023 og er nú liðsfélagi Alberts Guðmundssonar hjá Fiorentina á Ítalíu.

Albert hefur því eflaust hjálpað pabba sínum við að útvega treyjuna sem hann gaf Hjörvari í dag.

„Af því að það er búið að ganga svo frábærlega eftir Hjörvar losnaði frá De Gea þá erum við með kveðju hérna frá De Gea,“ sagði Gummi hress og færði Hjörvari treyjuna sem hann þakkaði kærlega fyrir.

DocZone er í fullum gangi á Sýn Sport en þátturinn er á laugardögum frá 13:40 og fram yfir leikina sem hefjast klukkan 14 í ensku úrvalsdeildinni.

