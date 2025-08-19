Nýliðarnir í Leeds United unnu 1-0 sigur á Everton í gærkvöldi í lokaleik fyrstu umferðar ensku úrvalsdeildarinnar.
Eina mark leiksins kom úr vítaspyrnu sex mínútum fyrir leikslok.
Lukas Nmecha skoraði af öryggi úr vítinu sem var dæmt fyrir hendi á fyrirliðann James Tarkowski.
Tarkowski lagðist fyrir skot Anton Stach og fékk boltann í hendina. Höndin var upp við líkamann en Chris Kavanagh dómari benti á punktinn. Myndbandsdómararnir staðfestu dóminn og töldu ekki á ástæðu til að kalla á Kavanagh í skjáinn.
