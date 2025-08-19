Það er líf eftir fótboltann og hjá sumum er það líf afar ólíkt því að hlaupa á eftir bolta.
Philip Mulryne er fyrrum leikmaður Manchester United. Hann var miðjumaður og lék sinn fyrsta leik fyrir knattspyrnustjórann Sir Alex Ferguson árið 1997.
Mulryne kom upp í gegnum unglingastarf United en fékk aðeins að spila einn leik fyrir United áður en hann fór til Norwich City. Leikurinn sem Mulryne spilaði var tapleikur á móti Ipswich í enska deildabikarnum.
Emouvante histoire que celle de Philip Mulryne (Né à Belfast, 1978)Ex-footballeur de Manchester United, il se retire du sport en 2009 et rejoint l'Ordre Dominicain ✝️. Se sentant "appelé" il étudie la théologie catholique pendant plusieurs années. Il est ordonné prêtre en 2017. pic.twitter.com/BS0jqHZjaE— Arpège LA (@ArpegeLA1931) July 10, 2025
Emouvante histoire que celle de Philip Mulryne (Né à Belfast, 1978)Ex-footballeur de Manchester United, il se retire du sport en 2009 et rejoint l'Ordre Dominicain ✝️. Se sentant "appelé" il étudie la théologie catholique pendant plusieurs années. Il est ordonné prêtre en 2017. pic.twitter.com/BS0jqHZjaE
Mulryne spilaði 161 leik á sex árum hjá Norwich en hann lagði síðan skóna á hilluna árið 2008 þá aðeins þrítugur.
Áruð 2009, þegar Mulryne var aðeins 31 árs gamall, þá hóf hann ferðalag sitt að því að verða kaþólskur prestur.
Hann komst að í kirkju á Norður Írlandi og stundaði jafnframt heimspekinám. Að lokum fékk hann síðan prestastöðu hjá St Mary's kirkjunni í Cork á Írlandi.
Lærisveinar Sir Alex eru margir og margskonar. Margir þeirra hafa farið út í þjálfun og enn fleiri starfa sem knattspyrnusérfræðingar. Þess vegna vekja afdrif Mulryne mikla athygli enda hefur hann heldur betur fyrir fundið sér nýtt líf eftir fótboltann.
Philip Mulryne once graced the pitch alongside footballing royalty at Manchester United. But after hanging up his boots in 2009, he swapped the beautiful game for a higher calling.In 2017, he was ordained as Father Philip Mulryne, He now leads with faith rather than feet. pic.twitter.com/oWtxlt4ljC— Ballers In God (@BallersinGod) August 17, 2025
Philip Mulryne once graced the pitch alongside footballing royalty at Manchester United. But after hanging up his boots in 2009, he swapped the beautiful game for a higher calling.In 2017, he was ordained as Father Philip Mulryne, He now leads with faith rather than feet. pic.twitter.com/oWtxlt4ljC