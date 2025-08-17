Hlýjast suðaustantil Jón Þór Stefánsson skrifar 17. ágúst 2025 08:48 Myndin er úr safni. Í dag er búist við suðvestan átta til fimmtán metrum á sekúndu og dálítilli vætu norðan- og vestantil, samkvæmt textaspá Veðurstofunnar. Þá er talið að það verði nokkuð bjart suðaustanlands. Búist er við því að það dragi úr vindi egar líði á daginn. Hiti verður á bilinu 12 til 24 stig, hlýjast suðaustantil. Á morgun verður dálítil rigning eða súld á norðanverðu landinu, en það mun stytta upp síðdegis. Lengst af verður þurrt sunnantil, en líkur eru á stöku skúrum þar síðdegis. Hiti 9 til 15 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á þriðjudag:Hæg suðvestlæg átt og skýjað með köflum, en sums staðar lítilsháttar væta. Hiti 12 til 20 stig, hlýjast noraustantil.Á miðvikudag:Norðvestan 5-10 m/s með austurströndinni, en annars hægviðri. Yfirleitt léttskýjað, en sums staðar þokubakkar við sjávarsíðuna. Hita 12 til 18 stig.Á fimmtudag:Hægviðri og bjart með köflum, en sums staða smá skúrir. Áfram hlýtt í veðri.Á föstudag og laugardag:Útlit fyrir stífa austanátt með dálítilli vætu syðst, en annars mun hægara, bjart að mestu og milt veður. Veður Mest lesið Sundlaugargestur handtekinn Innlent Taldi upp nýlendur sem ætti að endurheimta Erlent Trump sagður hlynntur afsali lands Erlent Hlaupa sex maraþon á jafnmörgum dögum í jakkafötum Innlent Fundurinn sigur fyrir Pútín: Rauður dregill í stað fangabekkjar í Haag Erlent Fólk búi í hesthúsunum: „Þarna kom að því sem við höfum varað við í mörg ár“ Innlent Hitamet aldarinnar slegið Veður Kristinn Örn lést eftir hitaslag á Spáni Innlent Rjómablíða hætt að teljast til tíðinda fyrir austan Veður Furðuísar hjá Kjörís og 70 ára afmæli Heilsustofnunar Innlent Fleiri fréttir Hlýjast suðaustantil Rjómablíða hætt að teljast til tíðinda fyrir austan Hitamet aldarinnar slegið Gular viðvaranir öðrum megin og 28 stiga hiti hinum megin Vonda veðrið færist í borgina og á Suðurland Gular viðvaranir í dag en hiti að 27 stigum á morgun Gular viðvaranir í þremur landshlutum Þungbúið norðantil en bjart og hlýtt sunnan heiða Úrkoma í öllum landshlutum „Það er nóg eftir af sumrinu“ 27 daga frostlausum kafla lokið Borgarbúar fá annan góðviðrisdag Viðrar vel til gleðigöngu Rigning norðantil en yfirleitt bjart sunnan heiða Hiti að sautján stigum og hlýjast suðvestantil Úrkomusvæði fer yfir sunnan- og vestanvert landið Dálítil væta en fremur hlýtt Varasamar aðstæður fyrir ferðalanga „Eins og að vera úti á rúmsjó“ í Eyjum annað kvöld Spáin versnar á ný og gul viðvörun í Eyjum Rok og rigning sama hvert er litið Allt að nítján stiga hiti á Suðurlandi Lægðardrag yfir vestanverðu landinu en hiti gæti náð 18 stigum Hiti gæti náð tuttugu stigum fyrir austan Spá þoku fyrir norðan og austan Líkur á eldingum norðantil og gasmengun vestantil Reykvíkingar fengu loksins tuttugu gráður Landshitametið ekki fallið en hitamet fallin á ákveðnum stöðvum „Raunhæfur möguleiki“ að hitamet falli á morgun Hiti gæti náð 25 stigum í dag Sjá meira