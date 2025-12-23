Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir Birni Þorláki Björnssyni, 44 ára karlmanni.
Í tilkynningu frá lögreglu segir að Björn er grannvaxinn með mikið ljóst sítt hár, líklega með ljóst skegg og með blágræn augu. Hann var klæddur í gallabuxur. Ekki er vitað um ferðir hans síðast liðna daga en líklega heldur hann til á höfuðborgarsvæðinu.
Hann hefur ekki bíl til umráða og líklega ekki síma heldur.
Þeir sem hafa upplýsingar um ferðir Björns eru vinsamlega beðnir um að hafa samband við lögregluna í síma 112.