Samtök verslunar og þjónustu kalla eftir hertum viðurlögum vegna sífellt stærri og alvarlegri rána í verslunum. Framkvæmdastjórinn segir of algengt að þjófagengi komist undan með varning upp á milljónir króna. Tvöfalt fleiri þjófnaðarmál og hnupl voru skráð í fyrra en árið á undan.
Fjölmiðlar hafa undanfarin misseri greint frá stórþjófnaði úr verslunum. Vísir greindi í gær frá bíræfnum þjófnaði úr versluninni Ljósmyndavörum.
Þar sést á eftirlitsmyndavél hvar þjófar hlaupa inn í verslunina um hábjartjan dag , brjóta glerskáp og hafa á brott með sér myndavélar upp á milljónir króna.
„Það sem er að bætast við er stórþjófnaður. Menn eru að koma inn fleiri en einn með skipulögðum hætti,“ segir Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu, í samtali við fréttastofu.
Hann segir að að gengin séu fyrst og fremst á höttunum eftir dýrum vörum. Verslunin hafi þurft að bregðast við því.
„Það eru dæmi um að verslanir eru að taka dýrar vörur úr framstillingu eða sýningu þannig að kúnninn þurfi jafnvel að spyrja eftir þeim.“
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tvöfalt fleiri tilkynningar um þjófnað og hnupl úr úr verslunum í fyrra samanborið við árið á undan.
Það sem af er ári eru tilkynningarnar orðnar fleiri en í hittifyrra og árið á undan. Lögregla segir skýringuna að hluta til vera að stórverslanir hafi breytt verklagi í fyrra og tilkynnt oftar um þjófnað en áður.
„Þetta virðast í miklum mæli vera erlendir aðilar eða hópar sem eru jafnvel að koma hér í skamman tíma sem eru að valda mestum usla og valda milljóna tjóni í hvert skipti.“
Benedikt segir brýnt að stjórnvöld bregðist við.
„Yfirhöfuð þá teljum við að stjórnvöld þurfi nú aðeins að fara að líta til þess hvar þessi mál liggja í forgangsröðinni,“ segir hann.
„Hvort sem við erum að tala um refsingar, hvort þær séu ekki nógu harðar fyrir stórþjófnaði.“
Þá hafi líka komið til umræðu hvort lögreglan fái næga fjármuni til að forgangsraða þessum málum.